Analytik: Stavebníctvo bude zrejme stále čeliť stagnujúcemu dopytu

Bratislava 11. júna (TASR) - Stavebníctvo bude v najbližších mesiacoch pravdepodobne stále čeliť stagnujúcemu alebo len ľahko sa zotavujúcemu dopytu. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o aprílovej stavebnej produkcii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



„Výstavbu budov by mala v najbližších mesiacoch brzdiť nízka investičná aktivita v ekonomike i odklad viacerých projektov výstavby bytov v očakávaní nového stavebného zákona (ktorý nadobudol platnosť 1. apríla). Silu jeho efektu by nám mohli naznačiť jarné stavebné povolenia, resp. rýchlosť a rozsah, s akými sa odrazia od dna. Reálny vplyv na stavebnú aktivitu pri výstavbe bytov však bude mať nový stavebný zákon pravdepodobne najskôr až na prelome rokov. Obmedzovať aktivitu v nebytovej výstavbe bude predovšetkým fiškálna konsolidácia, ktorej náklady z veľkej časti znáša práve podnikový sektor,“ spresnil.



Výstavba infraštruktúry by mala podľa Koršňáka pokračovať v reštarte, keď ju podporí nábeh stavebných projektov financovaných z nového rozpočtovacieho obdobia eurofondov, či Plánu obnovy. Chronické problémy pri výstavbe verejnej infraštruktúry však najskôr budú pozitívne efekty z rozbehu verejných projektov predsa len stále čiastočne tlmiť, resp. prinášať do výstavby neželanú volatilitu.



„Aj vďaka nižšej porovnávacej báze z minulého roka by sa stavebníctvo tento rok ale malo predsa len vrátiť do plusu, avšak minuloročné straty najskôr plne nedokáže vymazať. Oživenie stavebníctva, ktoré už nebude predovšetkým len výsledkom priaznivého bázického efektu, očakávame prevažne až v druhej polovici roka. Rýchlosť zotavenia pritom môžu brzdiť i problémy na ponukovej strane, najmä nedostatočná kapacita domáceho stavebníctva (vrátane nedostatku zamestnancov),“ dodal Koršňák.



ŠÚ SR informoval, že stavebná produkcia v apríli 2025 dosiahla objem 603 miliónov eur a medziročne bola po prepočte do stálych cien nižšia o 2,7 %. Po sezónnom očistení sa medzimesačne znížila o 0,3 %.