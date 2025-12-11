< sekcia Ekonomika
Analytik: Stavebníctvo by malo stále ťažiť z verejných projektov
ŠÚ SR informoval, že objem stavebnej produkcie v októbri 2025 dosiahol 818 miliónov eur, čo predstavovalo medziročný nárast v stálych cenách o 3,7 %.
Autor TASR
Bratislava 11. decembra (TASR) - Stavebníctvo by budúci rok malo stále ťažiť z bežiacich verejných stavebných projektov financovaných z plánu obnovy, aj postupného nábehu nových projektov financovaných z eurofondových výziev. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o stavebnej produkcii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Chronické problémy pri výstavbe verejnej infraštruktúry však najskôr budú pozitívne efekty z rozbehu verejných projektov predsa len stále čiastočne tlmiť, resp. prinášať do výstavby neželanú volatilitu. Navyše, finalizácia projektov z plánu obnovy už začne v priebehu roka postupne oslabovať momentum vo výstavbe infraštruktúry, kde tak najskôr budeme čoraz častejšie pozorovať červené rastové čísla,“ priblížil.
Naopak, väčší zo segmentov stavebníctva - výstavba budov - by si podľa neho mal aj budúci rok udržať prevažne rastový trend. „Robustné oživenie na trhu s bytmi sa postupne prelialo aj do ich novej výstavby. I napriek negatívnym vplyvom fiškálneho konsolidačného balíčka očakávame, že relatívne silný dopyt po nových nehnuteľnostiach, podoprený aj nižšími úrokmi, pretrvá aj v budúcom roku,“ dodal analytik UniCredit Bank.
