Analytik: Stavebníctvo má tento rok stále ťažiť z verejných projektov
ŠÚ SR v pondelok informoval, že produkcia v stavebníctve dosiahla v januári 2026 hodnotu 444,7 milióna eur a medziročne klesla o necelé 2 %.
Autor TASR
Bratislava 9. marca (TASR) - Stavebníctvo by tento rok malo stále ťažiť z končiacich verejných stavebných projektov financovaných z plánu obnovy i postupného nábehu nových projektov financovaných z eurofondových výziev. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o januárovej stavebnej produkcii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Chronické problémy pri výstavbe verejnej infraštruktúry však najskôr budú pozitívne efekty z rozbehu nových verejných projektov predsa len stále čiastočne tlmiť, resp. prinášať do výstavby neželanú volatilitu. Navyše, postupná finalizácia projektov z plánu obnovy začne v priebehu roka postupne oslabovať momentum vo výstavbe infraštruktúry, kde tak najskôr budeme čoraz častejšie pozorovať červené rastové čísla,“ spresnil.
Naopak, väčší zo segmentov stavebníctva - výstavba budov - by si podľa Koršňáka mal aj tento rok udržať prevažne rastový trend. Robustné oživenie na trhu s bytmi sa na prelome leta a jesene postupne prelialo aj do ich novej výstavby. „Aj napriek negatívnym vplyvom fiškálneho konsolidačného balíčka očakávame, že relatívne silný dopyt po nových nehnuteľnostiach, podoprený aj nižšími úrokmi, pretrvá aj v tomto roku,“ poznamenal.
„Podobne ako v januári však môžu výstavbu dočasne brzdiť nepriaznivé poveternostné podmienky. Vzhľadom na štandardne (sezónne) zníženú úroveň produkcie počas zimných mesiacov (január - marec) by však toto spomalenie celoročné čísla stavebníctva nemalo zásadnejšie ovplyvniť,“ dodal analytik UniCredit Bank.
ŠÚ SR v pondelok informoval, že produkcia v stavebníctve dosiahla v januári 2026 hodnotu 444,7 milióna eur a medziročne klesla o necelé 2 %. Potešiteľný bol mierny medziročný nárast tuzemskej stavebnej výroby o 1 %, ktorá stúpla aj napriek zimnému obdobiu. V medzimesačnom porovnaní však objem stavebnej produkcie klesol o 5,4 %.
