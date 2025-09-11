< sekcia Ekonomika
Analytik: Stavebníctvo môže narážať na nestabilný dopyt
ŠÚ SR informoval, že objem stavebnej produkcie v júli 2025 dosiahol 740,5 milióna eur a po prepočte do stálych cien medziročne vzrástol o 10,3 %.
Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Napriek prekvapivo silnému oživeniu v posledných dvoch mesiacoch by stavebníctvo aj v budúcich mesiacoch mohlo narážať na nestabilný dopyt a čiastočne tak korigovať silné čísla z úvodu leta. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o júlovej stavebnej produkcii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Výstavbu budov by mala v najbližších mesiacoch brzdiť nízka investičná aktivita v ekonomike i odklad viacerých projektov výstavby bytov v očakávaní nového stavebného zákona, ktorý nadobudol platnosť 1. apríla. Silu jeho efektu by nám mohli naznačiť stavebné povolenia v druhej polovici roka, resp. rýchlosť a rozsah, s akými sa odrazia od dna. Reálny vplyv na stavebnú aktivitu pri výstavbe bytov však bude mať nový stavebný zákon pravdepodobne najskôr až na prelome rokov, resp. v budúcom roku. Obmedzovať aktivitu v nebytovej výstavbe bude predovšetkým fiškálna konsolidácia, ktorej náklady z veľkej časti znáša práve podnikový sektor,“ spresnil.
Výstavba infraštruktúry by podľa neho mala pokračovať v reštarte, keď ju podporí nábeh stavebných projektov financovaných z nového rozpočtovacieho obdobia eurofondov či plánu obnovy. Chronické problémy pri výstavbe verejnej infraštruktúry však najskôr budú pozitívne efekty z rozbehu verejných projektov predsa len stále čiastočne tlmiť, resp. prinášať do výstavby neželanú volatilitu.
„Aj vďaka nižšej porovnávacej báze z minulého roka by sa však stavebníctvo tento rok malo predsa len vrátiť do plusu, avšak minuloročné straty najskôr plne nedokáže vymazať. Oživenie stavebníctva, ktoré už nebude predovšetkým len výsledkom priaznivého bázického efektu, očakávame prevažne až v závere roka. Rýchlosť zotavenia pritom môžu brzdiť i problémy na ponukovej strane, najmä nedostatočná kapacita domáceho stavebníctva (vrátane nedostatku zamestnancov),“ dodal Koršňák.
ŠÚ SR informoval, že objem stavebnej produkcie v júli 2025 dosiahol 740,5 milióna eur a po prepočte do stálych cien medziročne vzrástol o 10,3 %. Bolo to najvyššie tempo rastu v rámci mesačných bilancií od januára 2023. Po sezónnom očistení stavebná produkcia v porovnaní s júnom 2025 klesla o 1,4 %.
„Výstavbu budov by mala v najbližších mesiacoch brzdiť nízka investičná aktivita v ekonomike i odklad viacerých projektov výstavby bytov v očakávaní nového stavebného zákona, ktorý nadobudol platnosť 1. apríla. Silu jeho efektu by nám mohli naznačiť stavebné povolenia v druhej polovici roka, resp. rýchlosť a rozsah, s akými sa odrazia od dna. Reálny vplyv na stavebnú aktivitu pri výstavbe bytov však bude mať nový stavebný zákon pravdepodobne najskôr až na prelome rokov, resp. v budúcom roku. Obmedzovať aktivitu v nebytovej výstavbe bude predovšetkým fiškálna konsolidácia, ktorej náklady z veľkej časti znáša práve podnikový sektor,“ spresnil.
Výstavba infraštruktúry by podľa neho mala pokračovať v reštarte, keď ju podporí nábeh stavebných projektov financovaných z nového rozpočtovacieho obdobia eurofondov či plánu obnovy. Chronické problémy pri výstavbe verejnej infraštruktúry však najskôr budú pozitívne efekty z rozbehu verejných projektov predsa len stále čiastočne tlmiť, resp. prinášať do výstavby neželanú volatilitu.
„Aj vďaka nižšej porovnávacej báze z minulého roka by sa však stavebníctvo tento rok malo predsa len vrátiť do plusu, avšak minuloročné straty najskôr plne nedokáže vymazať. Oživenie stavebníctva, ktoré už nebude predovšetkým len výsledkom priaznivého bázického efektu, očakávame prevažne až v závere roka. Rýchlosť zotavenia pritom môžu brzdiť i problémy na ponukovej strane, najmä nedostatočná kapacita domáceho stavebníctva (vrátane nedostatku zamestnancov),“ dodal Koršňák.
ŠÚ SR informoval, že objem stavebnej produkcie v júli 2025 dosiahol 740,5 milióna eur a po prepočte do stálych cien medziročne vzrástol o 10,3 %. Bolo to najvyššie tempo rastu v rámci mesačných bilancií od januára 2023. Po sezónnom očistení stavebná produkcia v porovnaní s júnom 2025 klesla o 1,4 %.