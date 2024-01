Analytik: Stavebníctvo v novembri potiahla výstavba infraštruktúry

Bratislava 11. januára (TASR) - Stavebníctvo v novembri 2023 zaznamenalo pomerne silný výkon, a to aj napriek nie úplne ideálnym poveternostným podmienkam. Potiahla ho najmä výstavba infraštruktúry podporená finalizáciou verejných projektov financovaných z rozpočtu EÚ. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o novembrovej stavebnej produkcii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Prekvapivo silné čísla však stále vykazuje aj väčší segment výstavby budov, ktorý na jeseň pomerne dobre odolával vysokým úrokovým sadzbám," spresnil.



"Predpokladáme, že relatívne silné jesenné čísla vo výstavbe budov nebudú dlhodobo udržateľné a sú len dôsledkom dobehu viacerých projektov z minulosti. Novembrová korekcia by tak mohla byť len začiatkom trvácnejšieho trendu. Potvrdzuje to aj pohľad na štatistiky výstavby bytov - rozostavanosť bytov zostupuje zo svojho maxima len veľmi pomaly (v treťom štvrťroku bolo rozostavaných o 3,5 % menej bytov ako na vrchole v druhom štvrťroku minulého roka), avšak novo začatá výstavba prudko klesá - medziročne sa za posledných 12 mesiacov začala výstavba o štvrtinu menšieho počtu bytov, čo bolo najmenej od prvého kvartálu 2015," poznamenal.



Stavebníctvo bude podľa analytika v tomto roku najskôr zápasiť s nižším dopytom v oboch svojich segmentoch. Výstavbu budov budú brzdiť stále vysoké úroky a klesajúca investičná aktivita v ekonomike, výstavba infraštruktúry sa bude musieť vyrovnať s prechodným obdobím, keď sa ukončia viaceré projekty financované z predchádzajúceho rozpočtovacieho obdobia.



"Nábeh stavebných projektov z nového rozpočtovacieho obdobia či plánu obnovy môže pritom brzdiť nový politický cyklus. Skúsenosti z minulosti naznačujú, že s nástupom novej vlády často dochádza aj k prehodnocovaniu priorít, čo dočasne spomaľuje i nábeh nových verejných projektov výstavby infraštruktúry. Na druhej strane, v porovnaní s rokom 2016 (predchádzajúci prechod medzi rozpočtovacími obdobiami) by pokles mohol byť predsa len o niečo miernejší, a to vďaka fázovaniu projektov. Časť projektov tak bude financovaná z dvoch rozpočtovacích období a stavebné práce by tu mali plynulo pokračovať aj v tomto roku," dodal Koršňák.



ŠÚ SR vo štvrtok informoval, že objem stavebnej produkcie v novembri 2023 predstavoval hodnotu takmer 767 miliónov eur a medziročne sa zvýšil o 6,9 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov vzrástol v porovnaní s októbrom 2023 o 2,4 %.