Analytik: Stavebníctvo v úvode roka potiahla infraštruktúra i počasie

Bratislava 13. marca (TASR) - Stavebníctvo v úvode roka potiahla výstavba infraštruktúry aj počasie. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k dátam o januárovej stavebnej produkcii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Silné čísla stavebníctva na prelome rokov sú dobrou správou, nahor ich ťahá najmä výstavba infraštruktúry podporená z verejných (EÚ) zdrojov, avšak problémy zatiaľ nehlási ani väčší zo segmentov stavebníctva - výstavba budov," priblížil.



Januárové čísla však podľa neho netreba ani preceňovať. "Počas zimných mesiacoch už tradične aktivita stavebníctva klesá, čo zvýrazňuje aj jeho volatilitu v závislosti od poveternostných podmienok. Rekordne teplé zimné počasie na prelome rokov tentoraz stavebným činnostiam prialo," poznamenal.



Stavebníctvo by podľa Koršňáka tento rok malo ťažiť najmä z výstavby verejnej infraštruktúry, ktorej očakávaný rozmach už v minulom roku pribrzdili vysoké ceny a otváranie uzavretých zmlúv. "Celkový efekt dočerpávania fondov EÚ bude však výrazne menší, ako sme pôvodne očakávali, a to v dôsledku vysokých cien i presunu časti fondov na tlmenie energetickej krízy. Väčší zo segmentov stavebníctva, výstavba budov, bude čoraz viac zápasiť so slabnúcim dopytom v dôsledku nižšej investičnej aktivity v ekonomike," myslí si analytik.



"Domáce stavebníctvo tak najskôr ani v tomto roku nakoniec nezaznamená masívnejší nárast aktivity. Silná dvojciferná dynamika rastu stavebníctva v januári ide najmä na vrub priaznivých poveternostných podmienok a v nasledujúcich mesiacoch sa pravidelne opakovať najskôr nebude, hoci príležitostný návrat k dvojciferným dynamikám medziročného rastu sa úplne vylúčiť nedá," dodal Koršňák.



ŠÚ SR v pondelok informoval, že objem stavebných prác v januári 2023 dosiahol 388,4 milióna eur a medziročne sa zvýšil o 15,4 %, čo predstavovalo najvyšší rast od roku 2018. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia o 3,2 % vyššia ako v decembri 2022.