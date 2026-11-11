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Analytik: Štrukturálne faktory by mali brzdiť domácu stavebnú aktivitu
ŠÚ SR informoval, že produkcia slovenského stavebníctva v septembri 2026 v bežných cenách dosiahla viac ako 845 miliónov eur, medziročne reálne klesla o 4,3 %.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Štrukturálne faktory ako oslabenie dopytu po novom bývaní v dôsledku nárastu úrokových sadzieb či výpadok vo výstavbe infraštruktúry po ukončení plánu obnovy by mali aj v zostávajúcich mesiacoch roka brzdiť domácu stavebnú aktivitu. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank v komentári k údajom o septembrovej stavebnej produkcii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Jej zásadnejšie oživenie pritom nateraz neočakávame ani v budúcom roku. Najmä v prvej polovici budúceho roka, keď sa bude stavebníctvo porovnávať so silnou prvou polovicou tohto roka, preto očakávame aj jeho výraznejšie medziročné prepady,“ spresnil analytik UniCredit Bank.
ŠÚ SR informoval, že produkcia slovenského stavebníctva v septembri 2026 v bežných cenách dosiahla viac ako 845 miliónov eur, medziročne reálne klesla o 4,3 %. Išlo o tretí tohtoročný medziročný pokles po zohľadnení cenových vplyvov, podobne ako aj v januári a v auguste. Stavebná produkcia medzimesačne vzrástla o 2,2 % (po sezónnom očistení).
„Jej zásadnejšie oživenie pritom nateraz neočakávame ani v budúcom roku. Najmä v prvej polovici budúceho roka, keď sa bude stavebníctvo porovnávať so silnou prvou polovicou tohto roka, preto očakávame aj jeho výraznejšie medziročné prepady,“ spresnil analytik UniCredit Bank.
ŠÚ SR informoval, že produkcia slovenského stavebníctva v septembri 2026 v bežných cenách dosiahla viac ako 845 miliónov eur, medziročne reálne klesla o 4,3 %. Išlo o tretí tohtoročný medziročný pokles po zohľadnení cenových vplyvov, podobne ako aj v januári a v auguste. Stavebná produkcia medzimesačne vzrástla o 2,2 % (po sezónnom očistení).