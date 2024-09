Analytik: Tento rok sa zaradí pre stavebníctvo k výkonnostne slabším

Bratislava 11. septembra (TASR) - Tento rok sa určite zaradí pre tuzemské stavebníctvo k výkonnostne slabším. Ceny materiálov, či dostupnosť pracovnej sily, budú spolu so stavom realitného trhu obmedzovať tempo rastu aktivity v sektore aj naďalej. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank, v komentári k údajom o júlovej stavebnej produkcii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Dlhodobé faktory pre stavebníctvo sú založené najmä na vývoji ekonomiky, nastavení úrokových sadzieb ECB a následne vývoji úverového úročenia. Júlové údaje však zatiaľ veľa z vplyvov týchto faktorov nezachytávajú, keďže pri odvetví stavebníctva je oneskorenie aj jeden rok. Myslíme si však, že už v druhej polovici jesene by sme mohli vidieť silnejšie agregátne štatistiky," dodal analytik.



ŠÚ SR v stredu informoval, že produkcia stavebných firiem v júli 2024 predstavovala objem 644,7 milióna eur. Za vlaňajškom zaostávala už tretí mesiac po sebe, aktuálne o 4,1 %, čo zodpovedalo druhému najnižšiemu poklesu zo šiestich v tomto roku. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa stavebná produkcia medzimesačne znížila o 1,6 %.