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Analytik: Tento týždeň ECB asi sadzby nezvýši
Poukázal na to, že obnovenie napätia medzi Iránom a USA viedlo k zvýšeniu ceny peňazí na trhu.
Autor TASR
Bratislava 21. júla (TASR) - Na zasadnutí guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) tento týždeň vo štvrtok (23. 7.) sa neočakáva zvýšenie jej sadzieb. Zvýšené úroky na peňažnom trhu však naznačujú, že ďalší rast do konca roka zostáva v hre. Môže sa tak stať napríklad na jej septembrovom zasadnutí. V aktuálnom komentári na to upozornil analytik Slovenskej sporiteľne Maximilián Wéber.
Poukázal na to, že obnovenie napätia medzi Iránom a USA viedlo k zvýšeniu ceny peňazí na trhu. Oproti úrovniam na konci druhého štvrťroka aktuálne trhové sadzby vzrástli o 15 až 25 bázických bodov. Trhy tak podľa analytika oceňujú dlhodobé riziká, akým je napríklad trvalejšie uzavretie Hormuzského prielivu.
Na druhej strane, aktuálna cena ropy Brent zostáva pod hranicou 100 dolárov za barel a pohybuje sa tak v rámci základného scenára ECB. „Ak však Hormuzský prieliv zostane uzavretý, ceny ropy by mohli hranicu 100 dolárov opäť prekonať, čo by mohlo ECB primäť k ďalšiemu sprísňovaniu menovej politiky,“ konštatoval Wéber.
Faktorom, ktorý bude centrálna banka podľa neho zvažovať, sú trendy v inflácii. Júnový rast cien v eurozóne spomalil na 2,8 % z 3,2 % v máji, čo predstavuje najnižšiu úroveň od februára a naznačuje, že cenové tlaky môžu reagovať na menovú politiku. Časovo však tento vývoj spadal do obdobia krátkodobého prímeria v Hormuzskom prielive, pripomenul analytik. Potrebné je preto počkať, či tento pokles pretrvá aj napriek obnoveniu bojov na Blízkom východe.
„Ak sa trend obráti a rast cien energetických komodít začne výraznejšie presakovať do celkovej inflácie, ECB by mohla pristúpiť k druhému zvýšeniu sadzieb v roku 2026. Očakávame, podobne ako konsenzus trhu, že ak ECB tento rok zvýši úrokové sadzby, urobí tak najskôr na svojom septembrovom zasadnutí,“ doplnil Wéber.
Európska centrálna banka v júni prvýkrát po takmer troch rokoch zvýšila svoje úrokové sadzby. Kľúčovú depozitnú sadzbu v súlade s očakávaniami posunula z úrovne 2 % na 2,25 %. Dôvodom je vyššia očakávaná inflácia v tomto roku, ktorá prekonáva cieľ ECB na úrovni 2 %.
Poukázal na to, že obnovenie napätia medzi Iránom a USA viedlo k zvýšeniu ceny peňazí na trhu. Oproti úrovniam na konci druhého štvrťroka aktuálne trhové sadzby vzrástli o 15 až 25 bázických bodov. Trhy tak podľa analytika oceňujú dlhodobé riziká, akým je napríklad trvalejšie uzavretie Hormuzského prielivu.
Na druhej strane, aktuálna cena ropy Brent zostáva pod hranicou 100 dolárov za barel a pohybuje sa tak v rámci základného scenára ECB. „Ak však Hormuzský prieliv zostane uzavretý, ceny ropy by mohli hranicu 100 dolárov opäť prekonať, čo by mohlo ECB primäť k ďalšiemu sprísňovaniu menovej politiky,“ konštatoval Wéber.
Faktorom, ktorý bude centrálna banka podľa neho zvažovať, sú trendy v inflácii. Júnový rast cien v eurozóne spomalil na 2,8 % z 3,2 % v máji, čo predstavuje najnižšiu úroveň od februára a naznačuje, že cenové tlaky môžu reagovať na menovú politiku. Časovo však tento vývoj spadal do obdobia krátkodobého prímeria v Hormuzskom prielive, pripomenul analytik. Potrebné je preto počkať, či tento pokles pretrvá aj napriek obnoveniu bojov na Blízkom východe.
„Ak sa trend obráti a rast cien energetických komodít začne výraznejšie presakovať do celkovej inflácie, ECB by mohla pristúpiť k druhému zvýšeniu sadzieb v roku 2026. Očakávame, podobne ako konsenzus trhu, že ak ECB tento rok zvýši úrokové sadzby, urobí tak najskôr na svojom septembrovom zasadnutí,“ doplnil Wéber.
Európska centrálna banka v júni prvýkrát po takmer troch rokoch zvýšila svoje úrokové sadzby. Kľúčovú depozitnú sadzbu v súlade s očakávaniami posunula z úrovne 2 % na 2,25 %. Dôvodom je vyššia očakávaná inflácia v tomto roku, ktorá prekonáva cieľ ECB na úrovni 2 %.