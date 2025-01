Analytik: Tohtoročné ceny palív ostanú na minuloročných úrovniach

Bratislava 16. januára (TASR) - Napriek očakávaným krátkodobým šokom a vyššiemu daňovému zaťaženiu analytik finančných trhov XTB Marek Nemky predpokladá, že ceny pohonných látok zostanú pre spotrebiteľov na Slovensku na úrovniach porovnateľných s minulým rokom. Na konci roka by sa tak mohla cena benzínu pohybovať okolo 1,55 eura za liter a cena nafty na úrovni približne 1,48 eura za liter. Uviedol vo štvrtok Nemky, ktorý hovorí o všeobecne stabilných cenách napriek možným krátkodobým výkyvom.



V súčasnosti podľa odborníka svet očakáva, že trh s ropou by mohol v roku 2025 zaznamenať prebytok, čo by naznačovalo mierne nižšie ceny komodity v porovnaní s minulým rokom. "Cenotvorba však závisí od viacerých faktorov. Príkladom sú nedávne sankcie USA na tieňovú flotilu lodí prevážajúcich ruskú ropu a na ruských producentov. Prirodzene, vplyv bude mať aj výmena americkej administratívy. Zvolený prezident Trump už avizoval uvoľnenie regulácií pre americkú ťažbu," vysvetlil Nemky.



Významnú úlohu na globálnom trhu s ropu bude podľa neho zohrávať aj geopolitika, pričom pozitívny vývoj pri riešení konfliktov a stabilizácia situácie by tlačili ceny komodity nadol. Na tohtoročné ceny bude mať prirodzene vplyv aj zoskupenie štátov vyvážajúcich ropu OPEC, doplnil odborník.



"Na strane dopytu uvidíme, ako dopadnú fiškálne stimuly v Číne, ktorá je najväčší importér, a ako sa budú vyvíjať ekonomiky USA a Európskej únie, a teda ich hlad po ropných produktoch. K tomu môžu prísť nové medzinárodné sankcie a iné nepredvídateľné faktory, ktoré robia predikciu cien náročnou. Okrem toho treba na Slovensku zohľadniť aj tohtoročné zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) o tri percentuálne body," povedal Nemky, ktorý napriek prekážkam očakáva stabilné ceny na domácich čerpacích staniciach.