Analytik: Trendy vo výstavbe by sa nemali v 4. štvrťroku zmeniť

Bratislava 4. decembra (TASR) - Trendy v realizovanej a začatej výstavbe by sa nemali v 4. štvrťroku výraznejšie zmeniť. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank v komentári k údajom o bytovej výstavbe v 3. štvrťroku, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Naša prognóza pre posledný štvrťrok výraznejšiu zmenu trendu v realizovanej a začatej výstavbe nepredpokladá, do koncových čísel môže skôr negatívne zasiahnuť neistota vývoja ekonomiky v budúcom roku. Práve na jeho začiatku bude vplyv vyššej dane z pridanej hodnoty (DPH) a proinflačné dopady vládnych opatrení v súboji s pokračujúcim trendom poklesu úrokových sadzieb úverov na bývanie," spresnil.



Minimálne v čase vyrovnávania týchto efektov, odhadom počas prvého polroka, sa budú podľa neho pravdepodobne tieto faktory navzájom vyrovnávať. Zlepšenie za predpokladu naplnenia klesajúcej (stimulačnej) trajektórie vývoja úrokových sadzieb ECB by sa mohlo na realitnom trhu začať prejavovať až tesne pred letom.



Poznamenal, že bytová výstavba na Slovensku aj v 3. štvrťroku nadviazala na celoročný trend spomalenia. Napriek celkovému poklesu rozostavanosť bytov sa mierne zvýšila v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. To naznačuje, že niektoré projekty sú stále vo výstavbe, hoci nové projekty začínajú pomalším tempom. Tento pokles je spôsobený viacerými faktormi, ako sú vyššie úrokové sadzby a teda menej dostupné hypotekárne úvery, či vyššie medziročné ceny stavebných materiálov a prác.



"V Bratislavskom a Košickom kraji je stále problémom aj administratíva, ktorá technicky znižuje počet kolaudácií, čo sa prejavilo aj na poklese súhrnných údajov o viac ako 20 %. Dokončenosť bytov v niektorých regiónoch ako napríklad v Trnavskom a Trenčianskom kraji výrazne vzrástla, pod čo sa podpísal aj dopyt po rezidenčných nehnuteľnostiach, ktorý je v týchto krajoch v priemere posledných troch rokov najvyšší. Súvisí to s kombináciou nižšej ceny a dobrej dostupnosti týchto krajov do ekonomicky najaktívnejších regiónov, najmä Bratislavy," dodal analytik 365.bank.



ŠÚ SR informoval, že bytovú výstavbu v 3. štvrťroku 2024 charakterizovala stagnácia v dokončovaní bytov, mierny pokles rozostavanosti a významné spomalenie začiatku výstavby. V porovnaní s priemerom rokov pred pandémiou ale mierne zrýchlila dostavba a rozostavanosť bytov, dynamicky sa však prepadli počty začatých bytov.