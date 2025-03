Analytik: Trh práce asi neprekoná historické úrovne z vlaňajška

Bratislava 4. marca (TASR) - Situácia na trhu práce v poslednom štvrťroku, ako aj počas celého roka 2024, vykazovala pozitívne historické úrovne. Je však veľmi pravdepodobné, že tento rok ich prepisovať nebude. Uviedol to analytik 365.bank Tomáš Boháček v reakcii na aktuálne údaje za minulý rok zverejnené v utorok Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.



Poukázal na historicky najnižšiu celoročnú mieru nezamestnanosti 5,3 %, participáciu na trhu práce približujúcu sa 80 % alebo zamestnanosť v službách na úrovni 1,65 milióna osôb z celkových 2,62 milióna ľudí. Pozitívom bol podľa analytika aj nárast reálnych miezd o 3,7 %, negatívom naopak zaostávanie rastu nominálnych miezd za väčšinou krajín EÚ aj pokračujúce regionálne rozdiely.



Za najväčší problémom slovenského trhu práce považuje Boháček jeho štruktúru. "Priemysel je u nás najväčším zamestnávateľom so 648.000 zamestnancami, čo bude predstavovať hrozbu najmä v aktuálnom roku. Keďže automobilový sektor u nás zamestnáva viac ako 16 % pracujúcich, očakávame, že implementácia amerických obchodných ciel bude mať za následok pokles rastu miezd a pracovných miest v odvetví," priblížil.



Za ďalšie faktory, ktoré budú tento rok negatívne vplývať na trh práce, označil pretrvávajúci neistý vývoj na hlavných odbytových trhoch, najmä v Nemecku a nárast inflácie z titulu opatrení vlády. "Očakávame, že nezamestnanosť sa pozvoľna bude zvyšovať a rast reálnych miezd bude mať polovičné tempo," avizoval.



Priemerná miera nezamestnanosti bude tento rok stagnovať na úrovni vlaňajška, predpokladá analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák. "Na jednej strane vidíme na trhu práce tlaky vyplývajúce z úbytku pracovnej sily v dôsledku demografických zmien a odchodov do predčasného dôchodku, na strane druhej dochádza k poklesu zamestnanosti najmä v priemyselných odvetviach kvôli slabému zahraničnému dopytu. Miera nezamestnanosti zároveň dosahuje historické minimá, jej ďalší výraznejší pokles už bude veľmi náročnou úlohou," zhodnotil.



Pri rozbehu ekonomickej aktivity a opätovnom oživení v priemysle budú podľa neho čoraz výraznejšiu úlohu zohrávať pracovníci zo zahraničia, keďže zásoba slovenskej pracovnej sily na postupne vyčerpáva. Rovnako poukázal na nesúlad dopytu a ponuky pracovnej sily pri konkrétnych zručnostiach, ale aj pri jej geografickom rozložení.



Nízka miera nezamestnanosti a dlhodobý nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily bude podľa analytika tlačiť aj na rast miezd. Ich priemerný nominálny rast tento rok očakáva na úrovni 5,5 %. "Ruky firiem však budú zviazané početnými novými nákladmi, ktoré sú na nich kladené, napríklad vo forme novej transakčnej dane. Tieto nové náklady a povinnosti budú prirodzene odčerpávať z ich schopnosti zvyšovať mzdy. To bude bezpochyby prinášať ďalšie otázky o raste produktivity a tlačiť na nahradzovanie pracovnej sily strojmi a automatizáciou procesov," doplnil Horňák.