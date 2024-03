Analytik: Trh práce ostáva silný, nových nezamestnaných absorbuje

Bratislava 20. marca (TASR) - Miera nezamestnanosti rátaná ako podiel z ekonomicky aktívneho obyvateľstva sa podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny vo februári znížila o 0,07 percentuálneho bodu (p. b.) na 5,13 % na približne 143.000. Pokles nezamestnanosti však ani vo februári neznížil počet voľných pracovných miest. Ich počet sa naopak zvýšil, keď do evidencie úradov práce pribudlo takmer 3800 nových voľných pracovných miest, upozornil v stredu analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.



Sezónne očistená miera nezamestnanosti už klesla pod úroveň z februára 2020. Oproti historickému minimu z júla 2019 bola vyššia už len o 0,16 p. b. "Výdatne jej k tomu pomáha i vyšší počet nezamestnaných na aktivačných prácach, ktorí sa nezapočítavajú medzi disponibilných nezamestnaných," priblížil analytik.



Významný nárast neobsadených pracovných miest ukázali služby. Najmä v administratívnych službách je však stále menej voľných pracovných miest ako pred rokom (o 6,6 %). Naopak, o tretinu viac voľných miest hlásia bežné služby a obchod či poľnohospodárstvo. O necelých 10 % vzrástol aj počet voľných pracovných pozícií v priemysle. Na priemysel pritom pripadá stále približne polovica všetkých voľných pracovných miest.



Koršňák dodal, že v priemere na Slovensku pripadá na jedno voľné pracovné miesto 1,7 nezamestnaného. Ak by sa všetky voľné pracovné miesta nahlásené na úradoch práce podarilo obsadiť nezamestnanými registrovanými na úradoch práce, miera nezamestnanosti by klesla až o 3,10 p. b. na 2,03 %.



Ekonomika podľa analytika aktuálne vykazuje známky dvojrýchlostnej ekonomiky. Dôsledky energetickej krízy brzdia aktivitu časti ekonomiky, ktorá čoraz vo väčšej miere dodáva i nových nezamestnaných. "Tí sa však na úradoch práce zvyčajne dlho neohrejú, v priebehu pár týždňov až mesiacov sa im darí nájsť uplatnenie na trhu práce. Stále relatívne vysoká zásoba voľných pracovných miest v kombinácii s ekonomickým rastom, relatívne náročným na pracovnú silu, by i naďalej mali brániť masívnemu nárastu miery nezamestnanosti," očakáva Koršňák.



Najmä ekonomicky silnejší západ krajiny sa tak aj naďalej bude vyrovnávať s nedostatkom pracovníkov. Ďalší pokles miery nezamestnanosti ale bude spomaľovať nesúlad medzi štruktúrou dopytu po pracovnej sile a jej ponuky.