Expert: Trh práce potvrdzuje odolnosť v prostredí spomalenej ekonomiky

Bratislava 20. novembra (TASR) - Trh práce na Slovensku potvrdzuje dobrú kondíciu a odolnosť, keď aj v prostredí spomalenej ekonomickej aktivity klesá nezamestnanosť. Ukázali to podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka aktuálne štatistiky, podľa ktorých disponibilná miera nezamestnanosti v októbri klesla na 5,1 %. To je približne na úrovni najnižšej hodnoty od úvodu roka 2020. Z evidencie rýchlo ubúdajú aj tohtoroční absolventi.



"Za týmto vývojom stojí aj dlhodobý nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, čo spôsobuje, že zväčša firmy pristupujú k prepúšťaniu ako k poslednej možnosti, keďže opätovný nábor zabehnutých zamestnancov je časovo aj finančne náročným procesom," priblížil Horňák. Pomáha tiež aktuálny trend rýchlejšieho odchodu do dôchodku kvôli výhodnej legislatívnej zmene, čo uvoľňuje pracovné miesta pre uchádzačov o zamestnanie.



Analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák aktuálny vývoj na pracovnom trhu nevníma tak pozitívne. Miera nezamestnanosti sa podľa neho v októbri znížila výlučne pod vplyvom sezónnych faktorov. Po ich zohľadnení naopak vzrástla o 0,05 percentuálneho bodu (p. b.) na 5,30 % a zvýšila sa tak piaty mesiac po sebe.



"Pokles nezamestnanosti sa počas leta zastavil a október tento trend len potvrdil. Na rozdiel od predchádzajúceho mesiaca, spomalenie na trhu práce signalizujú aj nové pracovné pozície. Tie sa vrátili k poklesu, predovšetkým v sektore služieb, zatiaľ čo apetít priemyslu po nových zamestnancoch stále neutícha," vysvetlil.



Toto zhoršenie vníma skôr ako prechodné v dôsledku zvýšenia fluktuácie, keď časť ekonomiky prepúšťa a časť stále zápasí s nedostatkom zamestnancov. Stále relatívne vysoká zásoba voľných pracovných miest v kombinácií s ekonomickým rastom relatívne náročným na pracovnú silu by mali podľa Koršňáka brániť výraznejšiemu nárastu nezamestnanosti. Upozornil, že čoraz väčším problémom pre domáci trh práce bude starnutie populácie a postupný pokles ekonomicky aktívnej populácie.



Pred nedostatkom zamestnancov do budúcnosti varoval aj Horňák. Posledné čísla o štruktúre nezamestnaných z výberového zisťovania pracovných síl ukázali, že až dve tretiny týchto ľudí sú bez práce dlhšie ako rok a jedna tretina nezamestnaných dokonca nepracuje dlhšie ako štyri roky.



"Tieto čísla svedčia o tom, že zo zásoby nezamestnaných sa firmám bude čerpať čoraz ťažšie, aj s ohľadom na kvalifikáciu či miesto bydliska. Otvorenie slovenského trhu práce zahraničiu, predovšetkým kvalifikovaným zamestnancom zo zahraničia, je preto nevyhnutnou podmienkou na budovanie dlhodobého potenciálu krajiny," predpokladá analytik.