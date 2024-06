Analytik: Trh práce zostáva relatívne robustný a čoraz napätejší

Bratislava 20. júna (TASR) - Trh práce na Slovensku zostáva relatívne robustný a čoraz napätejší. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o májovej nezamestnanosti, ktoré zverejnilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).



"Miera nezamestnanosti v máji ľahko klesla, a to aj napriek tomu, že na úradoch práce sa hlásilo viac absolventov vysokých škôl ako v máji minulého roka - o štvrtinu, respektíve približne o 300 absolventov viac. Registrácie absolventov vysokých škôl sa však nerovnomerne rozkladajú medzi mesiace máj a jún a tak pre akékoľvek závery v tomto smere je potrebné vyčkať aj na júnové čísla. Predpokladáme, že pri relatívne napätom trhu práce by absolventi vysokých škôl nemali úrady práce navštevovať výrazne viac ako v minulosti. Očakávame preto, že jún prinesie korekciu - ich medziročne nižšie registrácie," priblížil Koršňák.



Rastúca ekonomika podľa neho posiela čoraz väčšie požiadavky aj na domáci trh práce, ktorý je dlhodobo relatívne napätý a vykazuje čoraz silnejšie známky prehrievania. Štrukturálne nerovnováhy na domácom trhu práce, kvalifikačné i regionálne, budú i v nasledujúcich mesiacoch brániť citeľnejšiemu poklesu miery nezamestnanosti, a to aj napriek stále silnému dopytu po pracovnej sile. Nerovnováhy na trhu práce sa tak budú čoraz intenzívnejšie prelievať do rastúcej miery voľných pracovných miest či tlaku na zvyšovanie miezd a dovoz pracovnej sily zo zahraničia.



"Nerovnováha na trhu práce sa pravdepodobne nebude zmierňovať ani v nasledujúcich rokoch. Práve naopak, starnutie populácie a postupný pokles ekonomicky aktívnej populácie ju budú ďalej zvýrazňovať," dodal analytik UniCredit Bank.



ÚPSVaR vo štvrtok informovalo, že počet nezamestnaných ľudí evidovaných na úrade práce zaznamenal pokles už štvrtý mesiac po sebe, najviac na východe Slovenska v Košickom a Prešovskom kraji. Hlavný ukazovateľ nezamestnanosti podielu disponibilných uchádzačov (PDU) dosiahol v máji tohto roka úroveň 3,78 % z aprílových 3,82 %.