Analytik: Trhy a investovanie bude ovplyvňovať vývoj v oblasti AI
Autor TASR
Bratislava 19. februára (TASR) - Svetový trh sa v súčasnosti nachádza v paradoxnej situácii. Napriek pretrvávajúcej geopolitickej neistote akciové indexy atakujú historické maximá. Motorom tohto rastu je už tretí rok predovšetkým umelá inteligencia (AI). Otázkou pre investorov zostáva, či ide o bublinu, ktorá čoskoro praskne, alebo začiatok výnimočného rastového cyklu, konštatoval v aktuálnom komentári investičný analytik spoločnosti Fingo.sk Matúš Čarný.
„Pri analýze trhu musíme rozlišovať medzi fundamentálnou hodnotou a trhovým sentimentom. Na rozdiel od dot-com bubliny z roku 2000, keď akcie rástli najmä na báze prísľubov, dnešní lídri ako Nvidia, Microsoft či Alphabet vykazujú reálne miliardové zisky. AI už nie je sci-fi, je to položka v účtovnej závierke,“ vysvetlil odborník. Zároveň sa podľa neho nedá prehliadnuť, že trhové ocenenia sú aktuálne na úrovniach, ktoré historicky často predchádzali korekciám.
„Ak vlastníte globálne indexové fondy, napríklad MSCI World alebo americký S&P 500, približne štvrtina vašich úspor je koncentrovaná v úzkej skupine technologických gigantov. Táto koncentrácia je dvojsečná zbraň. Priniesla nadštandardné výnosy, no zároveň spôsobila, že osud bežného investora stojí a padá na úspechu hŕstky firiem,“ varoval Čarný s tým, že v roku 2026 narážame aj na zákon veľkých čísel. Pre firmu s trhovou kapitalizáciou v biliónoch dolárov je totiž čoraz ťažšie udržiavať silné tempá rastu, ktoré od nej trh vyžaduje.
Dôležitý posun je podľa analytika aj v tom, že kým doteraz bol záujem sústredený na softvér a čipy, v súčasnosti sa pozornosť presúva k fyzickej infraštruktúre. Umelá inteligencia je totiž okrem iného energetický veľmi náročná.
„Príležitosť dnes preto vidím v spoločnostiach spravujúcich prenosové sústavy, v ťažiaroch medi a najmä v energetike. Tieto odvetvia nie sú také mediálne ´sexi´ ako generatívne modely, no sú nevyhnutným predpokladom ich existencie. Zahrnutie týchto aktív do portfólia je rozumným spôsobom, ako participovať na AI revolúcii bez priamej závislosti od niekedy až iracionálnych valuácií v Silicon Valley,“ zhodnotil Čarný.
Zároveň upozornil, že pokusy o časovanie trhu sú vo väčšine prípadov cestou k nižším výnosom. Najlepšou radou pre investorov tak naďalej zostáva disciplína. „Investujte pravidelne a nenechajte sa vyrušiť titulkami v novinách ani krátkodobými výkyvmi. Ak máte pocit, že ste príliš zainvestovaný v technológiách, nie je dôvod konať v panike a všetko predávať. Oveľa rozumnejšie je nasmerovať nové vklady do iných sektorov, napríklad do výroby, komodít či spotreby, a zároveň rozšíriť portfólio aj o ďalšie regióny, ako je Európa alebo rozvíjajúce sa trhy. A hlavne buďte trpezliví,“ doplnil analytik.
