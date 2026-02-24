< sekcia Ekonomika
Analytik: Trhy na rozhodnutia D. Trumpa reagujú čoraz menej
Po jeho ohlásení nových amerických ciel na dovoz, ktoré platia od utorka 24. februára, klesli najväčšie americké indexy len približne o percento.
Autor TASR
Bratislava 24. februára (TASR) - Finančné trhy čoraz menej reagujú na vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa. Po jeho ohlásení nových amerických ciel na dovoz, ktoré platia od utorka 24. februára, klesli najväčšie americké indexy len približne o percento. V aktuálnom komentári na to poukázal analytik finančných trhov XTB Matej Bajzík.
„Investori ešte čakajú na stredajší (25. 2.) prejav amerického prezidenta Donalda Trumpa, hoci aktuálna trhová reakcia zatiaľ nenaznačuje výraznejšie výkyvy. Investori však kontinuálne nielen kvôli Trumpovým rozhodnutiam, ale aj geopolitickému napätiu, opäť presúvajú kapitál do bezpečnejších prístavov, ako sú drahé kovy a komodity,“ priblížil ekonóm.
Ceny ropy sa podľa neho aktuálne držia nad úrovňou 70 amerických dolárov za barel, čo sú najvyššie hodnoty od leta 2025. Za ich rastom pritom nestojí dopyt, ale najmä geopolitické riziko. „Trhy sledujú predovšetkým napätie medzi USA a Iránom, pretože prípadná eskalácia by mohla ohroziť dopravu cez Hormuzský prieliv, čo je strategický bod, ktorým prechádza približne 20 % svetových dodávok ropy. Ak by došlo k jeho blokácií, ceny ropy by mohli reagovať veľmi prudko, a to by mohol pocítiť aj spotrebiteľ na Slovensku drahšími cenami pohonných hmôt v najbližších týždňoch,“ vysvetlil analytik.
Rast cien ropy a geopolitická neistota podľa neho zároveň podporujú aj investovanie do zlata. Investori sa totiž v takýchto obdobiach tradične presúvajú k aktívam, ktoré si historicky držia hodnotu. Rast cien zlata sa dá vnímať ako typická reakcia trhu na kombináciu geopolitického napätia a neistoty v globálnej ekonomike, zhodnotil Bajzík.
Situáciu podľa neho komplikuje aj nepredvídateľná obchodná politika USA. Predchádzajúce clá zavedené administratívou Donalda Trumpa podľa zákona, ktorý dáva prezidentovi právomoc reagovať na mimoriadne hrozby pre národnú bezpečnosť, boli napadnuté na súde. Najvyšší súd 20. februára rozhodol, že takýto postup nebol v súlade s právomocami prezidenta. Trump následne ohlásil nové clá vo výške 10 % alebo 15 %, tentoraz na základe iného zákona, ktoré môžu platiť len 150 dní. Výlučná právomoc stanovovať dane a clá totiž patrí Kongresu, nie prezidentovi.
„Investori teraz sledujú najmä to, či ide len o krátkodobé napätie, alebo o začiatok širšieho trendu. Ak geopolitické riziká pretrvajú a ceny ropy zostanú zvýšené, volatilita na trhoch môže zostať vyššia dlhšie a záujem o bezpečné aktíva by mohol pokračovať,“ doplnil analytik.
