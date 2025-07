Analytik: Trhy sa vyvíjali zmiešane, záujem o investovanie rastie

Bratislava 27. júla (TASR) - V prvej polovici tohto roka sa finančné trhy vyvíjali zmiešane. Na začiatku roka prišiel pokles pod vplyvom geopolitického napätia a obchodných sporov, druhý štvrťrok však už priniesol rast aj obnovenú dôveru investorov. Správanie Slovákov pri investovaní ovplyvňuje aj rastúca inflácia a klesajúce úroky, zhodnotil investičný analytik finančnej spoločnosti Simplea Richard Kováč.



Pripomenul, že americké indexy po marcovom prepade silno posilnili, pričom napríklad technologický Nasdaq si do konca polroku pripísal vyše 6 %. Zároveň rástol aj záujem Slovákov o investovanie. Prieskum agentúry STEM/MARK pre spoločnosť Amundi ukázal, že záujem o investovanie deklaruje 60 % Slovákov, pričom jeden z piatich už aktívne investuje.



„Dominantným cieľom investovania bolo budovanie rezervy, zabezpečenie dôchodku či financovanie bývania. Najobľúbenejším produktom aj naďalej zostávajú podielové fondy, najmä formou pravidelných platieb prostredníctvom trvalých príkazov, no signifikantne rastie popularita ETF fondov s nižšími poplatkami a daňovým zvýhodnením,“ priblížil Kováč.



Poukázal na to, že inflácia na Slovensku dosiahla v júni 4,3 %, čo bolo najviac za uplynulých 18 mesiacov. Spolu s klesajúcimi úrokovými sadzbami ovplyvňuje rozhodnutia investorov. „Tí čoraz častejšie hľadajú diverzifikované riešenia, ktoré pomôžu uchovať hodnotu majetku. Dlhopisové trhy zaznamenali zmiešaný vývoj - americké dlhodobé dlhopisy klesli, no európske a krátkodobé americké rástli. Slabší dolár zároveň upriamil pozornosť investorov na európske a ázijské aktíva,“ zhodnotil analytik.



Medzi nové trendy podľa neho patrí presun kapitálu do európskych akcií, rozvíjajúcich sa trhov a komodít. Vzrastajúci záujem zaznamenal aj obranný sektor, najmä v súvislosti s rastúcimi výdavkami štátov na zbrojenie. Odborníci však varujú pred unáhlenými špekulatívnymi investíciami.



„V druhej polovici roku 2025 investorom odporúčam prehodnotiť investičné portfólio s odborníkom, dbať na diverzifikáciu aktív, regiónov aj mien a neprijímať emocionálne rozhodnutia. Trhy môžu zažiť výkyvy, no práve investori s plánom, disciplínou a vhodným investičným partnerom po boku môžu na kolísaní cien profitovať,“ avizoval Kováč.