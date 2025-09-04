< sekcia Ekonomika
Analytik: Tržby maloobchodu majú byť v auguste vyššie
Najmä zásluhou cestovného ruchu.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Tržby maloobchodu by mali byť v auguste silnejšie, najmä zásluhou cestovného ruchu. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank v komentári k údajom o júlových tržbách maloobchodu, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Júlový rast mal prevažne sezónny charakter a neznamená obrat trendu. V auguste očakávame silnejší výsledok, najmä vďaka obnoveniu dopytu v službách cestovného ruchu,“ spresnil.
Dlhší horizont však podľa neho ostáva neistý - spotrebitelia budú opatrní, keďže ekonomiku brzdí nielen colná neistota v obchode s USA, ale aj postupne slabnúci trh práce a rastúce obavy o životnú úroveň a otáznej podoby a dopadu konsolidačných opatrení vlády. „To bude aj naďalej brzdiť rast spotrebiteľských výdavkov,“ dodal analytik.
ŠÚ SR informoval, že maloobchodné tržby na Slovensku v júli 2025 medziročne vzrástli o 0,4 %, medziročný rast po prepočte do stálych cien maloobchod vykázal druhýkrát v tomto roku. Po sezónnom očistení tržby v júli medzimesačne vzrástli o 0,5 %.
„Júlový rast mal prevažne sezónny charakter a neznamená obrat trendu. V auguste očakávame silnejší výsledok, najmä vďaka obnoveniu dopytu v službách cestovného ruchu,“ spresnil.
Dlhší horizont však podľa neho ostáva neistý - spotrebitelia budú opatrní, keďže ekonomiku brzdí nielen colná neistota v obchode s USA, ale aj postupne slabnúci trh práce a rastúce obavy o životnú úroveň a otáznej podoby a dopadu konsolidačných opatrení vlády. „To bude aj naďalej brzdiť rast spotrebiteľských výdavkov,“ dodal analytik.
ŠÚ SR informoval, že maloobchodné tržby na Slovensku v júli 2025 medziročne vzrástli o 0,4 %, medziročný rast po prepočte do stálych cien maloobchod vykázal druhýkrát v tomto roku. Po sezónnom očistení tržby v júli medzimesačne vzrástli o 0,5 %.