Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 4. september 2025Meniny má Rozália
< sekcia Ekonomika

Analytik: Tržby maloobchodu majú byť v auguste vyššie

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Najmä zásluhou cestovného ruchu.

Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Tržby maloobchodu by mali byť v auguste silnejšie, najmä zásluhou cestovného ruchu. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank v komentári k údajom o júlových tržbách maloobchodu, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

„Júlový rast mal prevažne sezónny charakter a neznamená obrat trendu. V auguste očakávame silnejší výsledok, najmä vďaka obnoveniu dopytu v službách cestovného ruchu,“ spresnil.

Dlhší horizont však podľa neho ostáva neistý - spotrebitelia budú opatrní, keďže ekonomiku brzdí nielen colná neistota v obchode s USA, ale aj postupne slabnúci trh práce a rastúce obavy o životnú úroveň a otáznej podoby a dopadu konsolidačných opatrení vlády. „To bude aj naďalej brzdiť rast spotrebiteľských výdavkov,“ dodal analytik.

ŠÚ SR informoval, že maloobchodné tržby na Slovensku v júli 2025 medziročne vzrástli o 0,4 %, medziročný rast po prepočte do stálych cien maloobchod vykázal druhýkrát v tomto roku. Po sezónnom očistení tržby v júli medzimesačne vzrástli o 0,5 %.
.

Neprehliadnite

Putin na stretnutí s Ficom vyzdvihol zahraničnú politiku SR

OTESTUJTE SA: Ovládate históriu? Zistite, čo všetko (ne)viete o SNP

KOMENTÁR J. HRABKA: Peking a Užhorod

Premiér Fico odovzdal cenu A. Dubčeka Grmanovi, Banášovi a Telenskému