Analytik: Tržby priemyslu a stavebníctva boli v januári v útlme

Bratislava 14. marca (TASR) - Januárové tržby v domácej ekonomike vykázali zmiešané výsledky. Zatiaľ čo sektory služieb nadväzovali na rastový trend, priemysel a stavebníctvo naďalej zaznamenávali pokles. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank v komentári k údajom o januárových tržbách odvetví, ktoré vo štvrtok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Aktuálne rozloženie rastových síl v domácej ekonomike potvrdzuje trend sily v sektore služieb, ktoré by najmä v prvej polovici tohto roka mohli zvyšovať výkon domácej ekonomiky. Na druhej strane, pokles objednávok, najmä z Nemecka, sa stále prejavuje v kondícii domácich výrobných podnikov, a to aj na ich tržbách," priblížil.



"Očakávame, že situácia by mohla zotrvať počas celého 1. štvrťroka a zlepšenie sa neprejaví skôr ako začiatkom leta. Vývoj bude závisieť od širokého spektra faktorov (čínska ekonomika, geopolitika a presadenie reforiem v nemeckej ekonomike)," zdôraznil.



Stavebníctvo podľa analytika dopláca na pokles dopytu po nových nehnuteľnostiach, kde vyššie úrokové sadzby hypoték obmedzujú nákupnú silu. Tu bude situácia závisieť predovšetkým od vývoja úrokových sadzieb, ktoré by taktiež od leta mali začať v eurozóne klesať.



"Pomyselná loptička je tak v tomto sektore na strane údajov inflácie, ktorá by mohla počas jari potvrdiť svoj ustálený klesajúci trend. Jej prekvapivý nárast, ako sme to videli napr. v americkej ekonomike, by však nástup pozitívnych trendov oddialil," dodal Boháček.



ŠÚ SR informoval, že priemysel ako najväčšie odvetvie ekonomiky v januári 2024 zaznamenal medziročné zníženie tržieb v stálych cenách o 4,8 %, v záporných hodnotách zotrval tretí mesiac po sebe. Spomedzi 16 priemyselných odvetví evidovalo pokles tržieb až 10 z nich. Tržby medzimesačne klesli v priemysle o 3,6 %.