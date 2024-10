Analytik: Ubytovateľom sa darí nadväzovať na pozitívne trendy

Bratislava 14. októbra (TASR) - Ubytovateľom na Slovensku sa v súlade s očakávaniami darí nadväzovať na pozitívne trendy spred obdobia pandémie. Zhodnotil to v súvislosti s dátami Štatistického úradu (ŠÚ) SR o vývoji cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach v auguste 2024 analytik 365.bank Tomáš Boháček. V ubytovacích zariadeniach na Slovensku sa v auguste ubytovalo takmer 744.000 hostí, čo je o 5,2 % viac ako vlani. Ide tak o historicky druhú najlepšiu sezónu.



Zaostáva však zahraničná návštevnosť, oproti roku 2019 je to o 15 %. Podľa Boháčka analytici očakávajú, že sa zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na ubytovanie čiastočne prejaví aj v cenách domácich pobytov, čo by mohlo znížiť zaostávanie návštevnosti zahraničných návštevníkov.



"Na druhej strane, počet domácich hostí môže byť obmedzenejší vzhľadom na úsporné opatrenia, pri ktorých bude mať väčšina ľudí vyššie životné náklady. Pre zahraničie by sme mali byť však cenovo atraktívni," uviedol analytik.



Boháček doplnil, že po štandardnom sezónnom znížení návštevnosti v jesenných mesiacoch sa očakáva obnovenie pozitívneho trendu návštevnosti opäť s príchodom zimy. "Vyhliadky pre návštevnosť v skorých odhadoch pred zimnou sezónou sú o 4 % vyššie ako v minulom roku a tržby ubytovateľov by mohli stúpnuť o viac ako 8 %. Samozrejme, počasie bude opäť zohrávať kľúčovú úlohu," uviedol analytik.