Analytik: Úroda môže tlmiť potravinovú infláciu
Pripravovaná vládna konsolidácia môže priniesť nové daňové zaťaženia či zmeny v sektoroch vplývajúcich na cenu potravín, čo by mohlo časť pozitívneho efektu z dobrej úrody negovať.
Bratislava 1. septembra (TASR) - Priaznivý výhľad produkcie väčšiny základných potravinárskych komodít síce naznačuje, že veľkoobchodná potravinová inflácia by sa na jeseň a začiatkom budúceho roka mohla spomaliť, no tento efekt nemusí byť plne prenesený do cien pre spotrebiteľa. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank v komentári k údajom o druhom odhade úrody hustosiatych obilnín, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Vyššia domáca produkcia by podľa neho mala tlmiť tlak na ceny múky, chleba či pekárskych výrobkov, avšak rizikom zostávajú domáce faktory. Pripravovaná vládna konsolidácia môže priniesť nové daňové zaťaženia či zmeny v sektoroch vplývajúcich na cenu potravín, čo by mohlo časť pozitívneho efektu z dobrej úrody negovať.
„Domnievame sa, že skôr ako ceny v obchodných reťazcoch bude klesať viac cena produkcie z dvora, kde bude medzi farmármi vyššia konkurencia z dôvodu dostatočnej úrody,“ dodal analytik 365.bank.
ŠÚ SR informoval, že celková úroda obilnín v SR by mala v roku 2025 dosiahnuť 3,1 milióna ton, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 20 %. Podľa druhého odhadu úrody, ktorý ŠÚ SR zrealizoval k 15. augustu, keď už bola pozbieraná väčšina obilnín vrátane repky, by mali poľnohospodári zozbierať o 527.000 ton obilnín viac ako vlani. Tento výsledok je najmä dôsledkom výrazne vyšších priemerných výnosov z hektára, a to nielen v porovnaní s minulým rokom, ale aj s päťročným priemerom.
