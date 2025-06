Analytik: Úroveň nezamestnanosti ohlasuje oslabovanie na trhu práce

Bratislava 23. júna (TASR) - Májová nezamestnanosť na úrovni 3,71 % signalizuje postupné oslabovanie na trhu práce. Hoci sa medzimesačne udržala na rovnakej hodnote, tak počet nezamestnaných sa nepatrne zvýšil, a to po prvýkrát po deviatich mesiacoch. Zhodnotil to analytik Národnej banky Slovenska Michal Doliak.



„Počet nezamestnaných narástol o približne 200 osôb. Po dlhšom čase prevážil počet ľudí, ktorí sa zaevidovali na úradoch práce nad tými, ktorí si našli prácu. Nastúpilo obdobie, kedy sa uchádzačom ťažšie hľadá práca,“ uviedol Doliak.



Slovenská ekonomika podľa neho chradne a firmy sú pri rozhodovaní sa o zamestnávaní pracovníkov opatrné. Zatiaľ čo v prvom štvrťroku 2025 sa počet nezamestnaných znížil o 2600, tak v posledných mesiacoch je čoraz menej ľudí schopných nájsť si prácu. Zároveň upozornil, že do evidencie úradov práce pribudlo viac študentov ako po minulé roky.



„Ochladenie pracovného trhu sa prejavuje aj v zamestnávaní cudzincov. V máji bol čistý mesačný prílev zamestnaných cudzincov najnižší od januára tohto roka,“ dodal Doliak.