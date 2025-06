Analytik: Útlm bytovej výstavby vrcholí

Bratislava 4. júna (TASR) - Útlm bytovej výstavby vrcholí, výhľady sú pre ponuku na trhu priaznivejšie. Negatívny trend výstavby bytov nie je sezónnym výkyvom, ale skôr odrazom štrukturálno-ekonomických výziev, ktoré ovplyvňovali developerov a investorov. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank, v komentári k údajom o výstavbe bytov v 1. štvrťroku tohto roku, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Aktuálna situácia podľa neho reflektuje nielen pokles tempa výstavby, ale aj zníženú dynamiku v celom sektore a „vyčkávanie na lepšie časy“. „A práve výhľad je už z nášho pohľadu pozitívnejší, a to z viacerých dôvodov. Znižovanie úrokových sadzieb ECB, ktoré znižuje úroky na hypotékach aj refinančné náklady developerov, budú zvyšovať utlmenú aktivitu výstavby. Motívom je aj pokračujúci silný rast cien nehnuteľností, ako aj zlepšenie samotných administratívnych podmienok výstavby plynúcich z nového stavebného zákona účinného od 1. apríla,“ spresnil.



Boháček dodal, že pozitívom je aj štátna podpora nájomného bývania, ktorá má dobrý potenciál zabezpečiť vyššiu výstavbu bytov v tomto segmente. Už počas 3. štvrťroka by tieto faktory mohli podľa neho vrátiť medziročné štatistiky do pozitívnych čísel. Nateraz sa zdá, že v horizonte jedného až dvoch rokov by ponuka mala postupne začať tlmiť aj cenovú dynamiku rastu nehnuteľností.



ŠÚ SR informoval, že v 1. štvrťroku 2025 sa na Slovensku dokončilo 3119 bytov, čo predstavovalo medziročný pokles o 24 %. Bol to najnižší štvrťročný počet dokončených bytov od roku 2017. Rovnako vysoký prepad o 25 % zaznamenala dokončenosť bytov aj z dlhodobého hľadiska. Naďalej väčšinu medzi dokončenými bytmi tvorili byty v rodinných domoch, ich bol podiel 72 %.