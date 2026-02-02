< sekcia Ekonomika
Analytik: V januári akciové trhy opäť lámali rekordy
Dobrú výkonnosť však nedosahuje celý trh, ale najmä sektory ťažiace z aktuálnej ekonomickej situácie a nástupu umelej inteligencie (AI).
Autor TASR
Bratislava 2. februára (TASR) - Akciové trhy v úvode roka ťažili z dobrej nálady medzi investormi a väčšina svetových indexov v januári zaznamenala nové rekordy. Dobrú výkonnosť však nedosahuje celý trh, ale najmä sektory ťažiace z aktuálnej ekonomickej situácie a nástupu umelej inteligencie (AI). Geopolitické riziká zároveň zosilňujú trend rotácie trhu, v rámci ktorého investori posilňujú svoje pozície v defenzívnejších odvetviach, zhodnotil v aktuálnom komentári analytik investičnej platformy Portu Marek Malina.
„Spomedzi dôležitých svetových trhov sa v januári s nárastom o 21,2 % najviac darilo juhokórejskému indexu KOSPI. Juhokórejské akcie ťažia z AI boomu, ktorého ťažisko sa presunulo k výrobcom pamäťových čipov,“ priblížil analytik. Poukázal na to, že vďaka týmto nárastom dosiahla veľkosť juhokórejského akciového trhu hodnotu 3,25 bilióna USD (2,73 bilióna eur), čím prekonala nemecký akciový trh.
Z vysokého dopytu po AI infraštruktúre ťažil podľa odborníka aj japonský index Nikkei 225, ktorý zakončil január s nárastom o 2,9 %. Japonsko je tradične silným hráčom v polovodičovom sektore, v čase geopolitickej neistoty a napätých vzťahov s Čínou sa darí aj tamojším zbrojárskym akciám. Japonská ekonomika zároveň ťaží z nízkych úrokových sadzieb a slabého jenu, ktorý voči doláru dosiahol 18-mesačné minimum, čo podporuje export.
„Dobrý výkon dosahujú aj akcie rozvojových trhov - index MSCI Emerging Markets si pripísal už 5,1 %. Rozvojové trhy ťažia z väčšieho záujmu investorov, ktorí v čase geopolitického napätia globálne diverzifikujú svoje investičné portfóliá a dávajú zabudnúť na ´americkú výnimočnosť´,“ vysvetlil Malina. Rozvojovým trhom podľa neho pomáha aj rast cien komodít a ťažobný sektor je z hľadiska jednotlivých sektorov najvýkonnejší.
Analytik pripomenul, že najznámejší akciový index S&P 500 nakrátko prekonal hranicu 7000 bodov a jeho januárová bilancia skončila posilnením o 1,2 %. Technologický Nasdaq 100 vzrástol o 1,4 %. „Najciteľnejší dopad má rotácia trhu práve v USA. Silný výkon dosahujú akcie spoločností z odvetvia výroby čipov, ale tiež energetiky, keďže masívna implementácia AI nástrojov prudko zvyšuje spotrebu elektrickej energie. Umelá inteligencia však zároveň vzbudzuje obavy, že by mohla nahradiť softvér,“ priblížil Malina.
Investori podľa neho v prípade amerických akcií naďalej pozorne vyhodnocujú riziká spojené s vysokým ocenením, slabnúcim dolárom a nepredvídateľnou politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa. V rámci toho presúvajú kapitál do bezpečnejších sektorov vrátane spotrebiteľského.
Dobrý úvod roka podľa analytika zaznamenávajú aj európske akcie. Eurozónový Euro Stoxx 50 si pripísal 1,7 % a paneurópsky STOXX Europe 600 celkovo 2,5 %, pričom prvýkrát v histórii prekonal hranicu 600 bodov. „Európske akcie naďalej ťažia z ekonomického oživenia a rastúcich výdavkov na zbrojenie, ktoré podporujú priemysel. Pozitívny impulz dali investorom taktiež obchodné dohody so zoskupením juhoamerických krajín Mercosur a s Indiou. Vďaka nim sa európskym exportérom sprístupňujú nové trhy čo by malo podporiť najmä automobilový priemysel. Investorov lákajú európske akcie aj nižším ocenením v porovnaní s americkými náprotivkami,“ doplnil Malina.
(1 EUR = 1,1919 USD)
