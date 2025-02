Analytik: V januári zdraželi nápoje či doprava, zlacneli lieky

Bratislava 18. februára (TASR) - Podniky v januári prehodnocujú cenovú politiku a prispôsobujú sa novým podmienkam. Výsledkom je časté precenenie produktov, pričom sa asi tretina ročnej inflácie odohráva práve v tomto mesiaci. Najväčší nárast cien zaznamenali nápoje, poštové služby a doprava. Zlacneli lieky a noviny. Uviedol to v utorok analytik finančných trhov XTB Marek Nemky.



Hlavným faktorom výrazných cenových zmien boli podľa analytika úpravy daňových sadzieb. Najväčší nárast zaznamenali nealkoholické nápoje, ktoré zdraželi o 17 % v dôsledku novej dane zo sladených nápojov. Ceny poštových služieb sa zvýšili o 14,5 % medzimesačne. Ceny v leteckej a osobnej doprave narástli o 14,4 %. Zdražel aj alkohol, konkrétne víno o 13,3 %, destiláty o 7,1 % a pivo o päť percent.



"Dôvodom môžu byť opäť vyššie náklady z dôvodu daňových zmien, ale aj mierna sezónnosť alebo vyšší očakávaný dopyt. Očakávaný rast cien sa prejavil aj pri káve a kakau, ktorých burzová cena naďalej prudko rastie a dosahuje nové maximá v dôsledku horšej úrody u hlavných producentov," objasnil Nemky s tým, že rast cien ovocia o 5,6 % bol ovplyvnený aj sezónnosťou, pričom historicky od roku 2018 rástli ceny ovocia v januári priemerne o 7,4 % medzimesačne.



Na druhej strane, v dôsledku zníženej dane z pridanej hodnoty (DPH) bol zaznamenaný pokles cien farmaceutických výrobkov, a to o 3,8 %. Pri novinách a periodikách došlo k poklesu o 2,5 %. Analytik dodal, že mierne zlacneli aj oleje a tuky, pravdepodobne v súvislosti s priaznivejším vývojom exportných cien olivového oleja a opäť nižším daňovým zaťažením.



"Január tak priniesol výrazné cenové pohyby, pričom dominantným faktorom boli zmeny v daňovej politike. Vývoj v nasledujúcich mesiacoch ukáže, do akej miery sa tieto úpravy premietnu do dlhodobejších inflačných trendov a taktiež aký efekt bude mať nová daň z platieb, ktorá vstúpi do platnosti začiatkom apríla," uzavrel Nemky.