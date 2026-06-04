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Analytik: V lete sa tržby maloobchodu zrejme vrátia do červených čísel
Analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP) upozornili, že aprílové tržby maloobchodu nenadviazali na silné marcové výsledky.
Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Nízka spotrebiteľská dôvera otvára otázky o udržateľnosti jarného oživenia tržieb maloobchodu. Už počas leta by sa tržby mali vrátiť do červených čísel. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o aprílových tržbách maloobchodu, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„V kombinácii s bežiacou fiškálnou konsolidáciou, ktorá zasahuje do čistých príjmov domácností, aj s očakávaným opätovným zhoršením vývoja na trhu práce (po prekvapivom, najskôr len prechodnom zlepšení vo februári - apríli), predpokladáme, že prekvapivý jarný rast tržieb nebude mať dlhé trvanie. A už počas letných mesiacov by sa tržby mali vrátiť hlbšie do červených čísel,“ spresnil Koršňák.
Analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP) upozornili, že aprílové tržby maloobchodu nenadviazali na silné marcové výsledky. Najväčší negatívny príspevok prišiel podľa IFP zo supermarketov, ktorým sa reálne tržby medziročne znížili až o 7,3 %. Maloobchod nadol ťahal aj online predaj, kde boli reálne tržby oproti vlaňajšku nižšie o 9,2 %. Naopak, pozitívne prispeli ostatné špecializované predajne (+7 %), predajne s domácimi potrebami a spotrebičmi (+11,9 %) a tržby čerpacích staníc (+5,8 %).
ŠÚ SR vo štvrtok informoval, že tržby slovenského maloobchodu po očistení o infláciu sa v apríli 2026 udržali medziročne na približne rovnakej úrovni, keď klesli iba o 0,2 %. Nižšiu hodnotu tržieb ako v rovnakom období pred rokom po očistení o vplyv inflácie zaznamenali štyri z deviatich zložiek maloobchodu.
„V kombinácii s bežiacou fiškálnou konsolidáciou, ktorá zasahuje do čistých príjmov domácností, aj s očakávaným opätovným zhoršením vývoja na trhu práce (po prekvapivom, najskôr len prechodnom zlepšení vo februári - apríli), predpokladáme, že prekvapivý jarný rast tržieb nebude mať dlhé trvanie. A už počas letných mesiacov by sa tržby mali vrátiť hlbšie do červených čísel,“ spresnil Koršňák.
Analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP) upozornili, že aprílové tržby maloobchodu nenadviazali na silné marcové výsledky. Najväčší negatívny príspevok prišiel podľa IFP zo supermarketov, ktorým sa reálne tržby medziročne znížili až o 7,3 %. Maloobchod nadol ťahal aj online predaj, kde boli reálne tržby oproti vlaňajšku nižšie o 9,2 %. Naopak, pozitívne prispeli ostatné špecializované predajne (+7 %), predajne s domácimi potrebami a spotrebičmi (+11,9 %) a tržby čerpacích staníc (+5,8 %).
ŠÚ SR vo štvrtok informoval, že tržby slovenského maloobchodu po očistení o infláciu sa v apríli 2026 udržali medziročne na približne rovnakej úrovni, keď klesli iba o 0,2 %. Nižšiu hodnotu tržieb ako v rovnakom období pred rokom po očistení o vplyv inflácie zaznamenali štyri z deviatich zložiek maloobchodu.