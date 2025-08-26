< sekcia Ekonomika
Analytik: V nasledujúcich mesiacoch porastú ceny aj v priemysle
Stavebníctvo zaznamenalo spomalenie cenového rastu - ceny stavebných prác vzrástli v júli medziročne o 4,2 %, čo je najnižšie tempo od začiatku roka.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Aj napriek celkovej stagnácii cien vo výrobe sú rastové tlaky prítomné v spracovateľskom priemysle, a to najmä v potravinárstve. Cenová hladina v priemysle by mala v nasledujúcich mesiacoch skôr rásť, hoci dynamika nebude plošná. Najviac zdražovať budú potraviny závislé na dovoze mimo Európy, pričom domácnosti to pocítia aj v koncových cenách, najmä pochutín, uviedol v utorok analytik 365.bank Tomáš Boháček.
„Do ďalšieho obdobia bude dôležitým faktorom colná politika USA, ktorá zvyšuje globálne ceny vstupov a následne vedie aj k rastu cien pre spotrebiteľov - najmä pri komoditách ako káva, čaj či iné dovážané potraviny,“ priblížil Boháček.
Výrobné ceny priemyselných producentov pre tuzemský trh zostali podľa Štatistického úradu SR v júli medziročne takmer nezmenené, no v poľnohospodárstve producenti predávali svoje produkty drahšie o 8 % ako pred rokom. Stavebníctvo zaznamenalo spomalenie cenového rastu - ceny stavebných prác vzrástli v júli medziročne o 4,2 %, čo je najnižšie tempo od začiatku roka.
