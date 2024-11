Analytik: Očakávame stabilitu cien na čerpacích staniciach

Bratislava 8. novembra (TASR) - V nasledujúcom období by mali byť ceny pohonných látok na čerpacích staniciach stabilné. V 44. týždni zaznamenali očakávaný pokles, pričom lacnejšie ceny benzínu boli aj z dôvodu znižujúcich sa marží rafinérií pri tomto produkte, naznačujúc nízky dopyt po benzíne. Uviedol to analytik finančných trhov spoločnosti XTB Marek Nemky.



"V súčasnosti zatiaľ nevidíme výrazné pohyby v cenách ropy, čo bude znamenať stabilitu cien do ďalších týždňov na čerpacích staniciach," zhodnotil Menky.



Doplnil, že ceny ropy mierne poklesli z dôvodu odvetného útoku Izraela na Irán, ktorý necielil na ropnú ani jadrovú infraštruktúru, ale skôr na vojenské ciele. Od minulého týždňa jej ceny mierne rástli vďaka mierne lepším dátam prichádzajúcim z Číny. To by mohlo podľa Nemkyho naznačovať, že podporné kroky vlády začínajú mať svoj vplyv na podnikateľský sentiment. Obchodníci začali mierne prehodnocovať očakávaný dopyt do ďalších mesiacov.



"Primárne však ceny rástli po oznámení kartelu Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC+), ktorý sa rozhodol predĺžiť dobrovoľné škrty produkcie až do konca decembra, teda o ďalší mesiac, z dôvodu stále nízkych cien z ich pohľadu," priblížil analytik.



Na ceny ropy môže mať podľa Menkyho vplyv aj novozvolený prezident USA Donal Trump, ktorý je podporovateľom tradičných foriem energií, ako je ropa a zemný plyn, a zároveň je za dereguláciu odvetví.



"Produkcia Spojených štátov sa tak pravdepodobne do ďalších rokov bude naďalej navyšovať, čo môže znamenať lacnejšie ceny na burze do ďalších rokov. Dlhodobý efekt môže byť aj v zavedení nových taríf, ktoré budú mať vplyv na svetový obchod aj svetovú ekonomiku mierne negatívny, a môžu tak ovplyvniť stranu dopytu, ktorá by taktiež prispela k lacnejším cenám ropy," uzavrel.



Dodal, že Donald Trump môže výrazne zasiahnuť aj do vojenských konfliktov medzi Izraelom a Hamásom, Hizbaláhom a Iránom, ale tiež do konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom, čo by znamenalo zvýšenie geopolitickej prirážky a, naopak, by to stálo za vyššími cenami.