Analytik: V roku 2021 vzrastú ceny bratislavských bytov od 5 do 10 %

Bratislava 19. januára (TASR) – Po pomalšom raste cien nehnuteľností v metropole Slovenska v roku 2020 predpokladá analytik spoločnosti Bencont Investments Rudolf Bruchánik mierne zvýšenie tempa rastu cien. V roku 2021 by tak ceny bratislavských nehnuteľností mohli medziročne vzrásť o päť až desať percent. Bruchánik si myslím, že pokiaľ sa ekonomiky Slovenska a obchodných partnerov v roku 2021 začnú zotavovať a opäť sa obnoví hospodársky rast, tak nie je dôvod na to, aby cenový rast nepokračoval.



Podľa analytika je kúpna sila obyvateľstva ďaleko vyššia ako za čias hospodárskej krízy v roku 2008 a okrem toho v Bratislave stále pretrváva problém nízkej ponuky nových bytov. "Situácia sa v najbližšom roku pravdepodobne nezmení a ponuka bytov ostane vzhľadom na dopyt aj naďalej nedostatočná," predpokladá analytik s tým, že to otvára priestor na ďalší rast cien.



Predpovede Bruchánika vychádzajú aj z vývoja na trhu koncom minulého roka, keď bola aktivita najvyššia od začiatku roka 2020. Analytici spoločnosti spočítali, že za posledné tri mesiace roka 2020 sa v rámci Bratislavy predalo 787 bytov v novostavbách, čo je na aktuálnu spoločenskú situáciu a stále nízku ponuku bytov podľa nich prekvapivo vysoké číslo.



Najpredávanejšie ostali naďalej dvojizbové byty, ktoré tvorili 47 % z celkového počtu predaných bytov v 4. kvartáli 2020. Nasledovali trojizbové byty s 25-percentným podielom a jednoizbové so 16-percentným podielom. "Práve jednoizbové byty vykázali zvýšený predaj, keď na ponuke dosahovali len 10-percentný podiel," porovnal analytik. Nie je to podľa Bruchánika nič prekvapujúce, pretože mnoho ľudí len ťažko dokáže prekonať prekážku v podobe vysokej absolútnej ceny dvojizbových bytov, ktoré sa v Bratislave ťahajú k cene 170.000 eur s DPH.



Ako zhrnul analytik, v poslednom kvartáli minulého roka dosiahla priemerná jednotková cena predaných bytov v Bratislave 3201 eur za štvorcový meter (m2), čo je v medziročnom porovnaní viac o 12 %, kým od vypuknutia pandémie ceny vzrástli o 4,2 %. Ku koncu roka 2020 tvorilo ponuku v Bratislave 92 projektov s 2523 voľnými bytmi. Oproti 3. kvartálu sa tak ponuka znížila o 150 nových bytov, ale oproti koncu roka 2019 vzrástla takmer o 500 bytov. Priemerná cena voľných bytov dosiahla cenu 3595 eur za m2, čo predstavuje ďalší cenový rekord na trhu novostavieb v Bratislave. Priemerná rozloha ponúkaných bytov dosiahla koncom vlaňajška 67,4 m2.