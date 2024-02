Analytik: V roku 2024 by sa prebytky obchodu SR mohli korigovať nadol

Bratislava 8. februára (TASR) - V tomto roku by sa prebytky zahraničného obchodu Slovenska mohli korigovať smerom nadol. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k decembrovému zahraničnému obchodu SR, ktorý vo štvrtok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Decembrové čísla zahraničného obchodu SR len potvrdili slabosť v kľúčovej časti priemyslu, v automobilovom priemysle. V úvode roka by sa bilancia zahraničného obchodu mala predsa len vrátiť do plusu, najmä pod vplyvom sezónnych faktorov," myslí si analytik. Ďalšiemu rozširovaniu prebytkov zahraničného obchodu je však podľa neho nateraz pravdepodobne koniec aj v dôsledku zastavenia oživenia v automobilovom priemysle či silnejšieho domáceho dopytu podporeného uvoľnenou fiškálnou politikou.



"V tomto roku preto očakávame, že prebytky zahraničného obchodu by sa mohli korigovať smerom nadol k 3 % hrubého domáceho produktu aj pod vplyvom vyššieho dovozu zbraní (stíhačky). Ďalšie výraznejšie rozšírenie prebytkov zahraničného obchodu očakávame najmä v roku 2026 spolu s nábehom produkcie u viacerých ohlásených investícií v automobilovom priemysle," dodal Koršňák.



ŠÚ SR informoval, že v decembri 2023 medziročný pokles slovenského vývozu a dovozu pokračoval druhý mesiac po sebe, aj keď jeho tempo bolo nižšie ako v predošlom mesiaci. Obchodná bilancia sa v decembri minulého roka po desiatich mesiacoch prebytku prepadla do mínusu a skončila so schodkom 258 miliónov eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predminulého roka to bol stále lepší výsledok takmer o 1,1 miliardy eur.