Analytik: V zahraničnom obchode vzrástli najmä dovozy

Bratislava 9. novembra (TASR) - V septembri 2022 medzimesačne v zahraničnom obchode vzrástli najmä dovozy, ktoré boli najskôr stále podporované vysokými cenami energií. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k septembrovým údajom o zahraničnom obchode SR, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Naopak, sľubné zotavenie vývozov sa podľa neho v septembri zastavilo a vývozy sa opäť medzimesačne znížili. Výsledkom tak bolo výrazné prehĺbenie zahranično-obchodnej bilancie, mesačný deficit zahraničného obchodu bol najväčší od apríla tohto roka.



"Predpokladáme, že septembrové výrazné prehĺbenie deficitu zahraničného obchodu by mohlo mať dočasný charakter. Bilancia zahraničného obchodu by sa však mala začať stabilnejšie zlepšovať až po významnejšom a stabilnejšom odznení úzkych hrdiel, najmä v automobilovom priemysle," myslí si analytik



Koršňák predpokladá, že úzke hrdlá v dodávkach čipov sa už v porovnaní s jarou čiastočne uvoľnili, avšak v nejakej miere najskôr pretrvajú aj v závere tohto a v budúcom roku. "Návratu zahraničného obchodu k prebytkom budú stále brániť aj vysoké ceny energetických surovín, ktoré zdvíhajú nominálne dovozy a na prelome rokov pravdepodobne aj oslabený externý dopyt či výpadky vývozov časti energeticky náročných odvetví. Očakávame preto, že bilancia zahraničného obchodu zostane deficitná počas celého tohto aj väčšiny budúceho roka," dodal Koršňák.



ŠÚ SR informoval, že saldo zahraničného obchodu SR bolo v septembri 2022 pasívne v objeme 473,3 milióna eur. Obchodná bilancia Slovenska tak bola v septembri 2022 štvrtý mesiac po sebe vo výraznom mínuse.