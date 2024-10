Analytik: Väčšina rizík na trhu naznačuje skôr rast cien palív

Bratislava 4. októbra (TASR) - V súčasnosti je vývoj cien ropy neistý a predpovede sú ťažké, ale väčšina rizík na trhu naznačuje skôr rast cien pohonných látok ako ich pokles. Uviedol to Marek Nemky, analytik finančných trhov spoločnosti XTB.



"Veľkoobchodné ceny pohonných hmôt v Rotterdame vzrástli, čo naznačuje, že aj ceny palív na Slovensku budú rásť. Odhadujem nárast o jeden až dva centy na liter pre benzín aj naftu," spresnil.



Situácia na ropnom trhu je podľa neho však neistá. "Vývoj konfliktu na Blízkom východe bude kľúčový pre ďalšie pohyby na trhu s ropou. Významnú úlohu zohrá aj budúce rozhodovanie kartelu OPEC+, hoci jeho vplyv už nie je taký veľký ako v minulosti. Očakáva sa, že obmedzenia sa začnú postupne uvoľňovať od decembra 2024," myslí si analytik.



Hlavným faktorom rastu cien ropy je podľa Nemkyho opätovný útok Iránu na Izrael balistickými strelami. Hoci Izrael ani jeho okolie nepatria k významným producentom ropy, Irán produkuje približne 3,5 milióna barelov denne. Obchodníci sú nervózni z možnej izraelskej odvety, ktorá by mohla zasiahnuť iránsku ropnú infraštruktúru, keďže ropa je jedným z hlavných zdrojov príjmov pre Irán. Aj keď by tento výpadok mohla pomerne rýchlo nahradiť Saudská Arábia, ktorá v súčasnosti neprodukuje na plnú kapacitu s cieľom podporiť rast cien.



"Situáciu komplikuje možnosť ohrozenia Hormuzského prielivu. Cez tento strategický priechod prechádza takmer 20 % svetovej ropnej produkcie z Perzského zálivu a jeho zablokovanie Iránom by mohlo poslať ceny nad 100 USD za barel. Aj napriek týmto rizikám je trh zatiaľ dobre zásobený a očakáva sa prebytok. K tomu prispeje postupné zvyšovanie produkcie v Líbyi a plánované uvoľnenie obmedzení zo strany kartelu OPEC začiatkom decembra. Súčasné údaje z USA, ktoré zaznamenali nárast zásob, tiež naznačujú dostatok ropy na trhu," dodal Nemky.



(1 EUR = 1,1039 USD)