< sekcia Ekonomika
Analytik: Viac aktívnych seniorov na trhu práce môže pomôcť ekonomike
Na Slovensku pokračuje v práci popri penzii asi štvrtina dôchodcov, pričom podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) je najčastejším dôvodom to, že majú radi svoju prácu.
Autor TASR
Bratislava 22. septembra (TASR) - Viac aktívnych dôchodcov na trhu práce by mohlo pomôcť slovenskej ekonomike a zvýšiť priemerný ročný rast hrubého domáceho produktu (HDP) na obyvateľa o pol percenta. Pre firmy by to mohlo byť prínosom aj v oblasti nižšej fluktuácie zamestnancov. Pre väčšie zapojenie sa seniorov je však potrebné zlepšiť zdravotnú starostlivosť v krajine, flexibilné formy práce, ale aj rekvalifikáciu cielenú na ľudí nad 55 rokov. Zhodnotil to analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.
Na Slovensku pokračuje v práci popri penzii asi štvrtina dôchodcov, pričom podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) je najčastejším dôvodom to, že majú radi svoju prácu. Ďalším dôvodom je, že ide o finančne atraktívnu kombináciu dôchodku a príjmu. Pre niektorých seniorov je práca popri dôchodku aj finančne nevyhnutné riešenie.
Počet ľudí v produktívnom veku od 15 do 64 rokov podľa neho bude klesať a podiel seniorov nad 65 rokov na celkovej populácii vzrastie do roku 2050 o desať percentuálnych bodov na 28 %. Zatiaľ čo v súčasnosti na jedného človeka nad 65 rokov pripadajú štyri osoby v produktívnom veku, tak v roku 2050 to budú iba dve. Rovnako klesá tiež miera zapojenia sa na trh práce medzi ľuďmi od 55 rokov, teda niekoľko rokov pred dovŕšením dôchodkového veku. Miera ich zapojenia je na úrovni 66 %, pričom je o niečo vyššia ako priemer EÚ, no oproti celkovej populácii vo veku od 15 do 64 rokov je to menej až o šesť percentuálnych bodov.
„Vyššia aktivita na trhu práce u starších zamestnancov je však spojená aj so zdravím. Hoci projekcie predpokladajú nárast očakávanej dĺžky dožitia do roku 2050 o približne päť až šesť rokov, dôležitým indikátorom pre budúcnosť na trhu práce je, koľko rokov Slováci prežijú v zdraví. Priemerný Európan sa dnes v zdraví dožije asi 63 rokov, na Slovensku je to až o šesť rokov menej. Ak chceme zvýšiť participáciu na trhu práce vo vyššom veku, je nevyhnutné zlepšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti a podporovať prevenciu,“ dodal Horňák.
Na Slovensku pokračuje v práci popri penzii asi štvrtina dôchodcov, pričom podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) je najčastejším dôvodom to, že majú radi svoju prácu. Ďalším dôvodom je, že ide o finančne atraktívnu kombináciu dôchodku a príjmu. Pre niektorých seniorov je práca popri dôchodku aj finančne nevyhnutné riešenie.
Počet ľudí v produktívnom veku od 15 do 64 rokov podľa neho bude klesať a podiel seniorov nad 65 rokov na celkovej populácii vzrastie do roku 2050 o desať percentuálnych bodov na 28 %. Zatiaľ čo v súčasnosti na jedného človeka nad 65 rokov pripadajú štyri osoby v produktívnom veku, tak v roku 2050 to budú iba dve. Rovnako klesá tiež miera zapojenia sa na trh práce medzi ľuďmi od 55 rokov, teda niekoľko rokov pred dovŕšením dôchodkového veku. Miera ich zapojenia je na úrovni 66 %, pričom je o niečo vyššia ako priemer EÚ, no oproti celkovej populácii vo veku od 15 do 64 rokov je to menej až o šesť percentuálnych bodov.
„Vyššia aktivita na trhu práce u starších zamestnancov je však spojená aj so zdravím. Hoci projekcie predpokladajú nárast očakávanej dĺžky dožitia do roku 2050 o približne päť až šesť rokov, dôležitým indikátorom pre budúcnosť na trhu práce je, koľko rokov Slováci prežijú v zdraví. Priemerný Európan sa dnes v zdraví dožije asi 63 rokov, na Slovensku je to až o šesť rokov menej. Ak chceme zvýšiť participáciu na trhu práce vo vyššom veku, je nevyhnutné zlepšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti a podporovať prevenciu,“ dodal Horňák.