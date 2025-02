Analytik: Vlaňajší vývoj priemyselnej produkcie bol podľa očakávania

Bratislava 7. februára (TASR) - Vývoj slovenského priemyslu, ktorý v priemere za rok 2024 medziročne mierne klesol o 0,7 %, bol v súlade s očakávaniami. Domáci priemysel v minulom roku čelil nižšiemu dopytu v dôsledku pomalého oživovania globálnej ekonomiky, najmä u nášho hlavného obchodného partnera v Nemecku. Priblížil v piatok makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.



Situácia v priemysle tak podľa neho ostáva naďalej volatilná. Rozhodujúcim faktorom pri oživení priemyselnej činnosti by malo byť očakávané oživenie ekonomiky eurozóny, pri ktorom sa predpokladá, že prinesie trvalejšie a rozsiahlejšie výhody. "Predstihové ukazovatele naznačili mierne zlepšenie situácie, ale kým neuvidíme potvrdenie trendu bude pravdepodobne pretrvávať tlmená úroveň priemyselnej aktivity, čo povedie k slabšej produkcii a aj potenciálne častejším deficitom zahraničného obchodu," uviedol Kočiš.



Slovenskému priemyslu by v súčasnosti podľa analytika pomohlo, keby štát predstavil opatrenia pre zvýšenie konkurencieschopnosti domáceho podnikateľského prostredia.



Rast priemyslu bude podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka aj v tomto roku naďalej tlmený dosahmi energetickej krízy či transformáciou európskeho automobilového priemyslu. "Výzvou pre slovenský priemysel bude aj nová Trumpova administratíva, ktorá sa netají zámerom zaviesť nové dovozné clá. Do USA napríklad smeruje približne 11 % slovenských vývozov áut. S postupujúcim rokom by ale slovenský priemysel mohol začať dostávať aj pozitívny impulz z uvoľnenejšej menovej politiky Európskej centrálnej banky (ECB), ktorá by sa s miernym oneskorením mala postupne prelievať aj do reštartu dopytu po investičných tovaroch v Európe," doplnil Koršňák.