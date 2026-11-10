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Analytik: Voľby v USA priniesli minulý týždeň výkyvy na akciové trhy
Analytik pripomenul, že americké kongresové voľby sa skončili drvivým víťazstvom Demokratickej strany, ktorá získala väčšinu v oboch komorách Kongresu.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Výsledky minulotýždňových amerických volieb do Kongresu boli spočiatku sprevádzané silným rastom, vystriedal ho však ešte silnejší pokles akciových trhov. Ten bol reakciou na plány víťazných demokratov ohľadom tlmenia výstavby nových dátových centier. Ceny ropy uplynulý týždeň klesli dvojciferným tempom a americký trh práce pozitívne prekvapil. V aktuálnom komentári to konštatoval vedúci produkt manažmentu správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management (TAM) Martin Smrek.
Pripomenul, že americké kongresové voľby sa skončili drvivým víťazstvom Demokratickej strany, ktorá získala väčšinu v oboch komorách Kongresu. Hlavné americké akciové indexy na to v stredu (4. 11.) reagovali silným rastom od 1,4 % do 3 %. Priemyselný index Dow Jones Industrial Average dokonca zaznamenal najlepší deň za viac ako rok.
„Vo štvrtok (5. 11.) však už bolo všetko inak. Obavy z potenciálneho spomalenia vo výstavbe dátových centier, ktoré spomínajú demokrati, poslali hlavné americké indexy do najväčších denných poklesov od apríla 2025. Dow Jones poklesol o 3,4 %, index S&P 500 o 4,4 % a technologický index Nasdaq Composite dokonca o 5,5 %,“ priblížil Smrek.
V piatok (6. 11.) sa americké akcie opäť vyvíjali pozitívne, keď im pomohli silné dáta z amerického trhu práce, negatívny týždeň však už podľa analytika zachrániť nedokázali. „Hlavné americké akciové indexy tak počas uplynulého týždňa poklesli od 0,9 % do 3,4 %. Ich tohtoročná výkonnosť sa pohybuje od 5,8 % do 7,8 %,“ vyčíslil.
Ešte väčšiu slabosť podľa neho v poslednom čase zažívajú japonské akcie. Index Nikkei stratil v uplynulom týždni ďalších 9 % a jeho tohtoročná výkonnosť sa tak znížila na 14,1 %. Naopak, držali sa európske akcie. Index Stoxx Europe za týždeň dokonca nepatrne vzrástol a v tomto roku si zatiaľ prilepšil o 9,5 %, konštatoval Smrek.
Víťazstvo demokratov a ich väčšina v oboch komorách amerického Kongresu bude podľa neho znamenať politicky patovú situáciu. Väčšinu schválených návrhov rôznych zákonov a regulácie môže Donald Trump vetovať, na druhej strane aj prezident môže byť obmedzovaný parlamentom v jeho rozhodnutiach a nariadeniach, najmä smerom k fiškálnej politike.
„Rozdelenie moci môže podporiť dlhopisový trh. Vzájomná kontrola prezidenta a Kongresu obmedzuje priestor na výraznú fiškálnu expanziu a ďalšie zvyšovanie zadlženia,“ avizoval odborník.
Investorov podľa neho vyrušila najmä téma spomalenia investícií do umelej inteligencie, čo môže oslabiť výrobcov čipov, pamätí a polovodičov. Na druhej strane to však môže pomôcť zmierniť obavy investorov z neúmerných výdavkov technologických gigantov a ich neistej návratnosti.
„Výsledky volieb nepredstavovali veľké prekvapenie, trhy na to boli pripravené. Americký prezident získa jasnú mocenskú protiváhu. História ukazuje, že rozdelené vládnutie, keď prezident a Kongres sú z rôznych táborov, je pre akciové trhy spravidla pozitívne,“ zhodnotil Smrek.
V aktuálnom týždni bude podľa neho v centre pozornosti téma umelej inteligencie. Investori budú sledovať, či minulotýždňová rotácia z technologických akcií bude pokračovať, alebo sa sentiment rozkývaný americkými voľbami upokojí. „Zároveň budú v USA zverejnené dôležité inflačné dáta ohľadom spotrebiteľskej aj výrobnej inflácie. Tie poskytnú americkej centrálnej banke dôležité vstupy ohľadom ďalších krokov v oblasti úrokových sadzieb,“ doplnil analytik.
Pripomenul, že americké kongresové voľby sa skončili drvivým víťazstvom Demokratickej strany, ktorá získala väčšinu v oboch komorách Kongresu. Hlavné americké akciové indexy na to v stredu (4. 11.) reagovali silným rastom od 1,4 % do 3 %. Priemyselný index Dow Jones Industrial Average dokonca zaznamenal najlepší deň za viac ako rok.
„Vo štvrtok (5. 11.) však už bolo všetko inak. Obavy z potenciálneho spomalenia vo výstavbe dátových centier, ktoré spomínajú demokrati, poslali hlavné americké indexy do najväčších denných poklesov od apríla 2025. Dow Jones poklesol o 3,4 %, index S&P 500 o 4,4 % a technologický index Nasdaq Composite dokonca o 5,5 %,“ priblížil Smrek.
V piatok (6. 11.) sa americké akcie opäť vyvíjali pozitívne, keď im pomohli silné dáta z amerického trhu práce, negatívny týždeň však už podľa analytika zachrániť nedokázali. „Hlavné americké akciové indexy tak počas uplynulého týždňa poklesli od 0,9 % do 3,4 %. Ich tohtoročná výkonnosť sa pohybuje od 5,8 % do 7,8 %,“ vyčíslil.
Ešte väčšiu slabosť podľa neho v poslednom čase zažívajú japonské akcie. Index Nikkei stratil v uplynulom týždni ďalších 9 % a jeho tohtoročná výkonnosť sa tak znížila na 14,1 %. Naopak, držali sa európske akcie. Index Stoxx Europe za týždeň dokonca nepatrne vzrástol a v tomto roku si zatiaľ prilepšil o 9,5 %, konštatoval Smrek.
Víťazstvo demokratov a ich väčšina v oboch komorách amerického Kongresu bude podľa neho znamenať politicky patovú situáciu. Väčšinu schválených návrhov rôznych zákonov a regulácie môže Donald Trump vetovať, na druhej strane aj prezident môže byť obmedzovaný parlamentom v jeho rozhodnutiach a nariadeniach, najmä smerom k fiškálnej politike.
„Rozdelenie moci môže podporiť dlhopisový trh. Vzájomná kontrola prezidenta a Kongresu obmedzuje priestor na výraznú fiškálnu expanziu a ďalšie zvyšovanie zadlženia,“ avizoval odborník.
Investorov podľa neho vyrušila najmä téma spomalenia investícií do umelej inteligencie, čo môže oslabiť výrobcov čipov, pamätí a polovodičov. Na druhej strane to však môže pomôcť zmierniť obavy investorov z neúmerných výdavkov technologických gigantov a ich neistej návratnosti.
„Výsledky volieb nepredstavovali veľké prekvapenie, trhy na to boli pripravené. Americký prezident získa jasnú mocenskú protiváhu. História ukazuje, že rozdelené vládnutie, keď prezident a Kongres sú z rôznych táborov, je pre akciové trhy spravidla pozitívne,“ zhodnotil Smrek.
V aktuálnom týždni bude podľa neho v centre pozornosti téma umelej inteligencie. Investori budú sledovať, či minulotýždňová rotácia z technologických akcií bude pokračovať, alebo sa sentiment rozkývaný americkými voľbami upokojí. „Zároveň budú v USA zverejnené dôležité inflačné dáta ohľadom spotrebiteľskej aj výrobnej inflácie. Tie poskytnú americkej centrálnej banke dôležité vstupy ohľadom ďalších krokov v oblasti úrokových sadzieb,“ doplnil analytik.