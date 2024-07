Analytik: Vplyv nižšej úrody obilnín na cenový vývoj v SR bude mierny

Bratislava 8. júla (TASR) - Vplyv nižšej úrody hustosiatych obilnín na cenový vývoj na Slovensku bude mierny. Rásť by mohli najmä ceny chlebovín a biopalív. To by sa mohlo prejaviť na jeseň, keď budú známe konečné úrovne produkcie obilnín a repky. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank, v komentári k prvému odhadu úrody, ktorý zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Potravinová inflácia tak bude mať na domácu infláciu stále vyšší vplyv a po neklesajúcich cenách vajec a syrov by sme mohli vidieť aj mierny rast cien pečiva," spresnil Boháček.



Zverejnené údaje podľa neho potvrdzujú opakujúci sa trend vplyvu osiatej výmery na celkovú produkciu, keď poľnohospodári reagujú najmä na vývoj cien na svetových a európskych trhoch a uprednostňujú pestovanie plodín s vyššou, rentabilnejšou cenou. "Pokles cien pšenice na jeseň minulého roka sa tak prejavil v nižšej osiatej výmere aj u nás," dodal.



Z prvého odhadu úrody, ktorý na základe informácií zozbieraných k 20. júnu spracoval ŠÚ SR, vyplýva, že očakávaná celková úroda hustosiatych obilnín na úrovni 2,7 milióna ton by mala byť v porovnaní s minuloročnou definitívnou úrodou o takmer 460.000 ton nižšia. Na medziročnom poklese nad 14 % sa podľa štatistikov podieľalo najmä významné zníženie pestovateľskej výmery pšenice.