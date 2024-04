Analytik: Vydávanie dlhopisov má výhody, no je to krátkodobé šetrenie

Bratislava 29. apríla (TASR) - Vydávanie štátnych dlhopisov, ktoré by si mohli kúpiť priamo občania, by predstavovalo vyšší výnos a menšie riziko v porovnaní s firemnými dlhopismi. Na druhej strane ide len o krátkodobú možnosť ušetriť, pričom konečná úspora pre štát nemusí byť príliš výrazná. Informoval o tom v pondelok analytik 365.bank Tomáš Boháček.



"Finančné trhy sú dynamické, neustále sa menia a prepočítavajú výšku tzv. rizikovej prirážky plynúcej z množstva faktorov, ktoré by mohli ohroziť splatenie istiny alebo kupónu dlhopisu. Investor sa skôr, či neskôr bude riadiť trhovou sadzbou a požadovať od emitenta zodpovedajúcu úroveň výnosu," uviedol Boháček.



Štát si podľa neho vydaním takýchto dlhopisov dokáže znížiť riziko expozície, z pohľadu rozšírenia množstva individuálnych investorov. Dlhopisy taktiež vytvárajú možnosť cielenia podpory konkrétnej výdavkovej oblasti alebo slúžia na znižovania vplyvu rastu cien. Zároveň poskytujú obyvateľom investičnú alternatívu k termínovaným a sporiacim produktom.



Analytik však ako najväčšiu výhodu pre obyvateľov vidí možnosť zúročiť si vklady na peniazoch, ktoré ležia nečinne v bankách. "Je celkom reálne, že viacerí obyvatelia, by mohli byť motivovaní zakúpiť si naše vládne dlhopisy, ak bude ich vydávanie dobre a dostatočne odkomunikované. Je ale dôležité myslieť na to, že situácia so zadlžením a stavom verejných financií sa bude aj takouto prípadnou emisiou ďalej zhoršovať bez odpovedajúceho prijatia nutných konsolidačných opatrení. Nejde o zázračnú skratku, ale iba o doplnkový zdroj financovania," uzavrel Boháček.



Ministerstvo financií (MF) SR uvažuje nad možnosťou vydávať štátne dlhopisy, ktoré by si mohli kúpiť priamo bežní ľudia. Ich úročenie by bolo zaujímavejšie ako na účtoch v bankách, zároveň by bolo výhodnejšie aj pre štát oproti predaju na finančných trhoch. V nedeľnej (28. 4.) diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to skonštatoval šéf rezortu financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).