Analytik: Výhľad cien ropy i pohonných hmôt zostáva stabilný

Bratislava 25. októbra (TASR) - Výhľad cien ropy na najbližšie mesiace zostáva stabilný. Takúto sezónnosť však môže zvrátiť geopolitické napätie. Uviedol to Marek Nemky, analytik spoločnosti XTB k vývoju cien pohonných látok v 42. týždni.



"Zásoby v Spojených štátoch taktiež naďalej rastú, čo signalizuje, že v súčasnosti o ropné produkty vysoký záujem nie je ani v krajine najväčšieho producenta. Zatiaľ pravdepodobne ide o tradičnú sezónnosť vo vývoji zásob," priblížil.



Veľkoobchodné ceny podľa neho pokračovali v miernom raste, primárne z dôvodu vyšších marží u rafinérií. "Vysoké marže tu v súčasnosti môžeme vidieť z dôvodu jesenných sezónnych údržieb u rafinérií, ktoré neprodukujú palivá naplno, čo sa následne prejaví na mierne vyšších cenách z dôvodu krátkodobo nižšej ponuky," spresnil.



"Ide však o tradičnú sezónnosť, ktorá do konca roka pravdepodobne vymizne. Výhľad tak zatiaľ naďalej zostáva stabilný primárne do ďalších mesiacov, kedy sa cenám ropy sezónne veľmi nedarí, avšak takúto sezónnosť môže veľmi ľahko zvrátiť geopolitické napätie," dodal Nemky.