Analytik: Výhľad na rok 2026 je v turizme opatrne optimistický
V súhrne za celý rok 2025 sa v zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku ubytovalo 6,3 milióna hostí, išlo o medziročný nárast o viac ako 7 %.
Autor TASR
Bratislava 11. februára (TASR) - Výhľad na rok 2026 je opatrne optimistický, ale s jasnými limitmi. Silný zahraničný dopyt, najmä z Poľska a okolitých krajín, môže ďalej podporovať horské regióny, zatiaľ čo mestský turizmus bude rásť skôr v objeme návštev než v kvalite a kvantite príjmov. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank, v komentári k údajom o vývoji cestovného ruchu za december a celý rok 2025, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Domáci turizmus bude podľa neho brzdený vysokými cenami služieb a slabšou kúpyschopnosťou domácností.
ŠÚ SR informoval, že ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku využilo na prenocovanie v decembri minulého roka 466.000 hostí, čo predstavovalo medziročný nárast až o 14,1 %. Bol to historicky najúspešnejší december pre ubytovateľov. Hotelieri prekonali doteraz najlepšie hodnoty počtu hostí z decembra 2019 o 7,3 %.
V súhrne za celý rok 2025 sa v zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku ubytovalo 6,3 milióna hostí, išlo o medziročný nárast o viac ako 7 %. Pre ubytovateľov to bol historicky druhý najúspešnejší rok. V porovnaní s rekordným rokom 2019 chýbalo ubytovateľom už len 1,3 %, teda 86.000 hostí.
