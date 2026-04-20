Analytik: Výnosy dlhopisov klesli, stále odrážajú obavy z inflácie
Autor TASR
Bratislava 20. apríla (TASR) - Objem prostriedkov, ktoré si Slovensko v prvých štyroch mesiacoch tohto roka požičalo na finančných trhoch, vrátane dlhopisov pre bežných občanov, sa po pondelkovej aukcii štátnych dlhopisov pohybuje blízko 50 % predpokladaného ročného objemu. Priemerné výnosy do splatnosti boli v porovnaní s predchádzajúcou aukciou mierne nižšie, stále však odrážajú rastúce obavy z inflačných tlakov v dôsledku vojny na Blízkom východe, zhodnotil v komentári analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.
Pripomenul, že Slovensko v pondelok v konkurenčnej časti aukcie predalo dlhopisy v štandardnom objeme 517 miliónov eur. Celkový dopyt investorov prevýšil realizovaný objem viac ako trojnásobne, a to najmä vďaka dlhopisu splatnému v roku 2031. Priemerný akceptovaný ročný výnos sa pohyboval od 2,67 % pri dlhopisoch splatných vo februári 2028 až po 3,64 % pri cenných papieroch so splatnosťou v apríli 2036.
Analytik poukázal na to, že výnosy 10-ročných nemeckých dlhopisov sa naďalej pohybujú blízko úrovne 3 % a riziková prirážka slovenských 10-ročných dlhopisov sa nachádza okolo úrovne 70 bázických bodov. „Aktuálne ju ovplyvňuje najmä geopolitická situácia, predovšetkým vojna na Blízkom východe, ako aj pretrvávajúce výzvy spojené so zvýšenou úrovňou protekcionistických opatrení,“ priblížil Kočiš s tým, že Slovensku pri financovaní naďalej výrazne pomáha členstvo v eurozóne. Udržanie dôvery investorov v rast a udržateľnosť slovenskej ekonomiky zostáva podľa neho kľúčovým predpokladom, zvlášť v období zvýšenej neistoty.
Ekonóm avizoval, že pri najbližšom hodnotení agentúry S&P nemožno vylúčiť ani prípadné zníženie ratingu Slovenska o jeden stupeň, keďže krajina má negatívny výhľad a makroekonomické prostredie zostáva utlmené. Pripomenul, že pri jesennom hodnotení tejto agentúry zostal rating bez zmeny a je stále o dva stupne vyšší ako v prípade zvyšných dvoch veľkých agentúr. „V rámci jarného kola zatiaľ neočakávame zmeny ratingu od ostatných agentúr,“ doplnil Kočiš.
Prípadné jednorazové zníženie ratingu zo strany S&P by podľa neho nemalo mať výraznejší dosah na požadované výnosy dlhopisov v ďalších aukciách, keďže Slovensko by aj naďalej zostalo komfortne v investičnom pásme v rámci kategórie A, ktorá znamená silnú schopnosť plniť finančné záväzky. „Vývoj výnosov budú v najbližšom období pravdepodobne viac ovplyvňovať externé faktory, predovšetkým geopolitické riziká, ceny a dostupnosť energií, ako aj očakávania spojené s pokračovaním fiškálnej konsolidácie,“ predpokladá analytik.
