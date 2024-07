Analytik: Výpadok ukazuje, aká krehká je internetová infraštruktúra

Bratislava 19. júla (TASR) - Celosvetový výpadok ukazuje, aká krehká je v princípe svetová internetová infraštruktúra. Uviedol to Tomáš Vranka, analytik spoločnosti XTB, v súvislosti s globálnymi problémami z aktualizácie bezpečnostného softvéru firmy CrowdStrike.



"Dvaja hlavní aktéri tejto kauzy, ktorými sú Microsoft a CrowdStrike, majú akcie obchodované na burze. V takzvanom premarket obchodovaní zatiaľ akcie Microsoftu oslabujú o asi 2 %, zatiaľ čo akcie CrowdStrikeu o 12 %. Pokles akcií odzrkadľuje prípadné náklady na vzniknuté škody, ktoré od firiem môžu byť vymáhané. Rovnako tak môže byť situácia vyšetrovaná aj štátnymi orgánmi. Okrem toho ide aj o reputačný problém a riziko, ktoré investori tiež takýmto spôsobom oceňujú," spresnil.



Analytik podotkol, že spoločnosť CrowdStrike nateraz odmieta, že by išlo o cielený hekerský útok alebo incident. CrowdStrike podľa neho tvrdí, že problém je v samotnej aktualizácii a že aktívne pracuje na jeho odstránení. "Podľa odborníkov v tejto oblasti však riešenie môže byť síce v niektorých prípadoch rýchle, avšak v niektorých prípadoch bude možno nutné realizovať manuálne kroky a môže trvať týždne," upozornil analytik XTB.



"Aktuálne to vyzerá tak, že sú postihnuté počítače ale aj servery, čo situáciu ešte viac komplikuje. Podľa niektorých odborníkov už teraz môžeme povedať, že ide o najväčší IT výpadok v histórii. Vážnosť potvrdzuje aj to, že niektoré z najväčších amerických leteckých spoločností požiadali o uzemnenie všetkých letov," podčiarkol Vranka.



Pripomenul, že od piatkového rána svet zažíva masívny výpadok mnohých služieb - problémy hlásili nemocnice, firmy, reštaurácie s rýchlym občerstvením, banky, letecké a vlakové spoločnosti, televízie spolu s vládnymi a inými inštitúciami na celom svete, od USA cez Austráliu až po Čínu.



"Situácia sa vyvíja doslova každou minútou, avšak z doteraz dostupných informácií to vyzerá tak, že za výpadkom stojí s vysokou pravdepodobnosťou aktualizácia bezpečnostného softvéru od spoločnosti CrowdStrike. Táto firma je totiž jedným z najväčších poskytovateľov riešení ochrany pred kybernetickými hrozbami na svete a príčinou tohto výpadku je teda zrejme posledná aktualizácia softvéru," uzavrel analytik XTB.