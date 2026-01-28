< sekcia Ekonomika
Analytik: Výrobné ceny v úvode roka nepôsobia ako zdroj nových tlakov
Autor TASR
Bratislava 28. januára (TASR) - Výrobné ceny na začiatku roka 2026 nepôsobia ako zdroj nových inflačných tlakov, skôr naopak. Priemysel sa dostáva do fázy cenovej stagnácie, poľnohospodárstvo postupne ochladzuje rast cien a jediným výraznejším rizikom do budúcnosti ostávajú mzdové tlaky v niektorých službách a živočíšnej výrobe. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank, v komentári k údajom o decembrových cenách výrobcov, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Z pohľadu menovej politiky aj spotrebiteľskej inflácie ide podľa neho o priaznivý signál - nákladová inflácia sa z „problému“ mení na stabilizačný faktor ekonomiky. „Na druhej strane, spoločným menovateľom vývoja najmä v priemysle je utlmujúci dopyt, čo sa bude ďalej podpisovať pod pokles výkonnosti domácej ekonomiky,“ priblížil.
ŠÚSR informoval, že ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli v decembri 2025 mierne nižšie ako pred rokom, o 0,3 %. Celkovo zo 16 odvetví priemyslu klesli ceny iba v štyroch, to však stačilo na pokles cien za celý priemysel. V medzimesačnom porovnaní vzrástli o 0,3 %.
