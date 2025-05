Analytik: Výsledky aukcie štátnych dlhopisov sú pozitívne

Bratislava 19. mája (TASR) - Výsledky aktuálnej aukcie štátnych dlhopisov poukazujú na pretrvávajúcu dôveru investorov v ekonomickú stabilitu Slovenska, čo je kľúčové pre efektívne riadenie štátneho dlhu. Schopnosť získať značné objemy financovania za priaznivé úrokové sadzby, a to aj pri dlhších splatnostiach, je pozitívnym signálom. Zároveň však existujú oblasti, kde Slovensko čelí výzvam, najmä pri fiškálnej konsolidácii a diverzifikácii hospodárstva, uviedol v reakcii na pondelňajšiu aukciu analytik 365.bank Tomáš Boháček.



„Očakávame, že štát si bude požičiavať aj naďalej relatívne priaznivo, keďže rizikové prirážky na našich vládnych dlhopisoch ostávajú utlmené. Hlavným rizikom ostáva ohrozenie ekonomického rastu, ktorý by mohla ohroziť najmä implementácia ciel na náš export, resp. odklon od konsolidačných opatrení,“ upozornil. Pre dlhodobú udržateľnosť verejných financií bude podľa analytika kľúčový mix ďalších pripravovaných konsolidačných opatrení. Čím menej sa pritom dotkne firiem, tým pozitívnejšie bude vnímaný v očiach zahraničných investorov.



Slovensko v pondelok predalo štátne dlhopisy v objeme 607 miliónov eur pri celkovom dopyte viac ako 1,6 miliardy eur. Analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš poukázal na to, že investori prejavili záujem najmä o dlhšie splatnosti v rokoch 2033 a 2035. Priemerný výnos na desaťročnom dlhopise dosiahol úroveň 3,47 %. Dopyt aj objem predaja ostali na podobnej úrovni ako pred mesiacom.



„Relatívne silný dopyt zo strany investorov po dlhších splatnostiach sčasti odráža očakávania ďalšieho uvoľňovania menovej politiky a zvýšené riziko spomalenia hospodárskeho rastu, prípadne recesie. To by mohlo výnosy potenciálne stlačiť nadol. Investori sa tak snažia využiť stále relatívne atraktívne úrovne výnosov,“ zhodnotil Kočiš.



Vyzdvihol, že riziková prirážka SR sa po minulomesačnom náraste k úrovni 100 bázických bodov korigovala k hodnotám okolo 90 bodov. To možno podľa analytika pripísať zatiaľ dočasnému oslabeniu výziev z externého prostredia, ktoré priniesli obchodné vojny a vyššia miera protekcionistických opatrení. Slovensko ako malá a otvorená ekonomika s výrazným zameraním na automobilový priemysel je však v prostredí vyhrotenej obchodnej vojny naďalej pod tlakom.



„Finančné trhy od Slovenska naďalej očakávajú pokračovanie konsolidácie, a to najmä formou reforiem, ktoré zvýšia efektivitu verejnej správy. V prostredí pretrvávajúcej globálnej neistoty však bude nevyhnutné prijať aj opatrenia, ktoré posilnia odolnosť a konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky. Pôjde o náročnú, no kľúčovú úlohu pre udržateľný rast v nasledujúcich rokoch,“ zdôraznil Kočiš s tým, že Slovensku vo financovaní naďalej pomáha integrácia do eurozóny. Kľúčovým faktorom tak ostáva aj vzťah k EÚ a prístup k eurofondom, ktoré budú v najbližších dvoch rokoch výrazne stimulovať rast slovenskej ekonomiky.