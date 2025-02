Analytik: Vysoká spotreba zhoršila bilanciu zahraničného obchodu

Bratislava 7. februára (TASR) - Zahraničný obchod v závere roka prekvapil pomerne veľkým deficitom. Silná domáca spotreba motivovaná blížiacim sa zvýšením dane z pridanej hodnoty (DPH), ale aj intenzívnejšie dovozy palív či silnejšie dovozy materiálu do výroby a investičných tovarov v závere roka citeľne podporili dovozy. Vývozom sa na druhej strane darilo menej, v závere roka najmä v kľúčovej kategórii strojov a prepravných zariadení. Koniec roka tak nezvrátil negatívny trend vo vývoji bilancie zahraničného obchodu. Naopak, dlhodobý trend zužovania prebytkov zahraničného obchodu len zvýraznil. Skonštatoval analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.



Zužovanie prebytkov zahraničného obchodu v tomto roku by sa podľa neho malo spomaliť, respektíve zastaviť. "Prispieť by k tomu mal predovšetkým slabší domáci spotrebný dopyt, ktorý bude tlmený fiškálnou konsolidáciou. Vývozy sa budú spamätávať len veľmi pomaly, keď ich najmä v prvej polovici roka bude stále brzdiť slabý externý dopyt, najmä na európskom trhu. Rizikom pre vývozy v tomto roku ostáva obchodná vojna, ktorú by mohla vyvolať nová americká administratíva a ktorá by najskôr zasiahla najmä kľúčovú zložku slovenských vývozov, čiže autá," uviedol Koršňák.



Na riziko obchodnej vojny upozornil aj makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš. Pripomenul, že Slovensko je ako malá a otvorená ekonomika obzvlášť ohrozené predpokladaným zavedením ciel. Najbližšie mesiace budú podľa neho turbulentné a zvýšená neistota bude pre slovenských exportérov predstavovať dodatočnú záťaž, s ktorou sa budú musieť vysporiadať.



"Pnutia na strane dopytu ostávajú prítomné, čo súvisí s pomalším rozbehom spotreby vo veľkých ekonomikách. Pozitívny impulz by mal prísť s pokračujúcim uvoľňovaním menovej politiky Európskej centrálnej banky (ECB), keďže do ekonomiky sa ďalej prenášajú efekty znížených sadzieb," povedal Kočiš.



Z dlhodobého hľadiska bude podľa neho dôležité, ako sa podarí zlepšiť konkurencieschopnosť celej Európskej únie. Efektivita procesov, energetická bezpečnosť či dostupnosť kapitálu budú určovať úspech európskeho zahraničného obchodu v najbližších rokoch, doplnil.