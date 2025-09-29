< sekcia Ekonomika
Analytik sa vyjadril k vyššiemu odvodu z kolektívneho investovania
Zároveň upozornil, že zvýšený odvod sa vzťahuje výlučne na slovenské správcovské spoločnosti.
Autor TASR
Bratislava 29. septembra (TASR) - Zvýšenie osobitného odvodu zo 4,36 na 15 % sa od budúceho roka dotkne predovšetkým spoločností pôsobiacich v oblasti kolektívneho investovania. Ide o správcov podielových fondov, dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) či doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS). Na väčšinu bežných investorov zmena nebude mať žiadny vplyv, predpokladá investičný analytik spoločnosti Fingo.sk Matúš Čarný.
„Zvýšenie osobitného odvodu nebude mať žiadny vplyv na výnosnosť investičných riešení ponúkaných dotknutými spoločnosťami. Negatívny efekt sa prejaví na úrovni ziskovosti samotných spoločností, nie na výkonnosti konkrétnych fondov, ktoré spravujú,“ avizoval.
Špecifická situácia nastáva podľa neho v prípade DSS a DDS. „Výšku poplatkov, ktoré znáša klient, upravuje legislatíva, čo znamená, že zvýšenie odvodu tieto subjekty nemôžu preniesť na klientov priamym zvýšením poplatkov. Zvýšené daňové zaťaženie im síce spôsobí nečakané rozpočtové obmedzenia a negatívne ovplyvní ich hospodársky výsledok, avšak priamy či nepriamy vplyv na sporiteľov v druhom a treťom pilieri zostane zanedbateľný,“ vysvetlil Čarný.
Odlišná situácia nastáva podľa neho pri správcovských spoločnostiach, ktoré spravujú peniaze v podielových fondoch. Tieto subjekty buď premietnu časť zvýšeného odvodu do poplatkov pre klientov, alebo ho absorbujú vo vlastných výsledkoch hospodárenia, čo sa priamo odrazí na ich ziskovosti. Treťou možnosťou je odchod do zahraničia, odkiaľ môžu naďalej ponúkať svoje služby slovenským klientom a osobitnému odvodu sa úplne vyhnúť, priblížil analytik.
Zároveň upozornil, že zvýšený odvod sa vzťahuje výlučne na slovenské správcovské spoločnosti. Tie už pritom v súčasnosti čelia silnej zahraničnej konkurencii a zvýšenie osobitného odvodu môže podľa odborníka ešte viac oslabiť ich konkurencieschopnosť.
Naopak, na väčšinu bežných investorov nebude mať vyšší odvod žiadny negatívny vplyv. „Podiel slovenských správcov podielových fondov na celkových investíciách domácností je relatívne nízky, keďže prevažná časť investícií smeruje do fondov zahraničných správcov, na ktorých sa tento odvod nevzťahuje. Významnú časť trhu zároveň tvoria obchodníci s cennými papiermi, brokeri a online investičné platformy, ktoré žiadny takýto odvod neplatia,“ doplnil Čarný.
