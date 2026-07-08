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Analytik: Vyššie ceny ropy by mohli zvýšiť ceny pohonných látok
Ceny ropy v stredu ráno vzrástli po tom, ako americká armáda podnikla letecké útoky proti Iránu a obnovila sankcie na predaj iránskej ropy.
Autor TASR
Bratislava 8. júla (TASR) - Vyššie ceny ropy pre nestabilitu na Blízkom východe by mohli zvýšiť v najbližších týždňoch ceny pohonných látok aj na Slovensku. Uviedol to Ondrej Greguš, analytik finančných trhov XTB, v reakcii na udalosti v Hormuzskom prielive a na vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa.
„Napätie na Blízkom východe opäť rozhýbalo ropný trh. Po útokoch na tankery v Hormuzskom prielive a vyhlásení Donalda Trumpa v noci na dnes, že dohoda s Iránom je ‚skončená', vzrástla cena ropy za posledný deň takmer o 10 % na 78,5 USD (68,66 eura) za barel (159 litrov). Ak sa vyššie ceny udržia a rafinérske marže zostanú zvýšené, slovenskí vodiči môžu už v najbližších týždňoch opäť pocítiť rast cien benzínu a nafty. Zdražovanie navyše prichádza v čase vrcholiacej dovolenkovej sezóny, keď je dopyt po pohonných látkach tradične najvyšší,“ spresnil analytik.
Ceny ropy v stredu ráno vzrástli po tom, ako americká armáda podnikla letecké útoky proti Iránu a obnovila sankcie na predaj iránskej ropy. To vyvolalo obavy, že sa ich krehké prímerie rozpadá a dodávky z Blízkeho východu by mohli byť opäť narušené. TASR o tom informovala na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
(1 EUR = 1,1433 USD)
„Napätie na Blízkom východe opäť rozhýbalo ropný trh. Po útokoch na tankery v Hormuzskom prielive a vyhlásení Donalda Trumpa v noci na dnes, že dohoda s Iránom je ‚skončená', vzrástla cena ropy za posledný deň takmer o 10 % na 78,5 USD (68,66 eura) za barel (159 litrov). Ak sa vyššie ceny udržia a rafinérske marže zostanú zvýšené, slovenskí vodiči môžu už v najbližších týždňoch opäť pocítiť rast cien benzínu a nafty. Zdražovanie navyše prichádza v čase vrcholiacej dovolenkovej sezóny, keď je dopyt po pohonných látkach tradične najvyšší,“ spresnil analytik.
Ceny ropy v stredu ráno vzrástli po tom, ako americká armáda podnikla letecké útoky proti Iránu a obnovila sankcie na predaj iránskej ropy. To vyvolalo obavy, že sa ich krehké prímerie rozpadá a dodávky z Blízkeho východu by mohli byť opäť narušené. TASR o tom informovala na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
(1 EUR = 1,1433 USD)