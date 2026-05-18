Analytik: Vyššie výnosy štátnych dlhopisov odrážajú zhoršené podmienky
Autor TASR
Bratislava 18. mája (TASR) - V porovnaní s predchádzajúcimi emisiami boli priemerné akceptované výnosy v aktuálnej májovej aukcii slovenských štátnych dlhopisov vyššie o niekoľko desatín percentuálneho bodu. Tento pohyb odrážal zhoršené trhové podmienky, zhodnotil v komentári analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.
Poukázal na to, že na začiatku aktuálneho týždňa sa výnos nemeckých 10-ročných dlhopisov pohybuje okolo úrovne 3,18 %, čo je najviac za približne 15 rokov. Riziková prirážka slovenských dlhopisov voči nemeckým zostáva okolo úrovne 65 bázických bodov. Slovensko počas prvých piatich mesiacov tohto roka získalo financovanie zodpovedajúce už približne 60 % predpokladaného ročného objemu, vrátane retailových emisií a emisií vo švajčiarskych frankoch, vyčíslil analytik.
„Vyššie výnosy odrážajú kombináciu domácich fiškálnych rizík a zhoršeného globálneho trhového prostredia. K rastu požadovaných výnosov prispievajú najmä obavy z pretrvávajúcej inflácie, geopolitické napätie a kríza na Blízkom východe. Trhy zároveň výraznejšie započítavajú možnosť, že Európska centrálna banka (ECB) už v júni pristúpi k zvýšeniu sadzieb,“ vysvetlil Kočiš.
Zdôraznil, že Slovensku aj po nedávnom znížení ratingu agentúrou S&P a potvrdení hodnotenia agentúrou Fitch naďalej pri financovaní výrazne pomáha členstvo v eurozóne. Zároveň však SR čelí geopolitickým tlakom, drahším energiám, slabšiemu globálnemu obchodu a krátkodobým efektom domácej konsolidácie, čo zhoršuje konkurencieschopnosť, rastový výhľad aj rozpočtové príjmy krajiny.
„Negatívne vplyvy by mohli v strednodobom horizonte zmierniť prorastové opatrenia, avšak len za predpokladu ich včasnej a efektívnej implementácie. Udržanie dôvery investorov v rast a udržateľnosť modelu slovenskej ekonomiky, vrátane prístupu k peniazom z eurofondov, preto zostáva kľúčovým predpokladom, najmä v období zvýšenej neistoty,“ doplnil analytik.
Pripomenul, že Slovensko v pondelok v konkurenčnej časti aukcie predalo štátne dlhopisy v objeme 569 miliónov eur. Celkový dopyt prevýšil realizovaný objem približne dvojnásobne. Priemerný akceptovaný výnos do splatnosti sa pohyboval od 3,26 % ročne pri dlhopisoch splatných v novembri 2031 až po 4,45 % pri dlhopisoch so splatnosťou v novembri 2047.
