Analytik: Výstavba bytov sa bude do konca roka udržiavať skôr nižšie

Bratislava 4. septembra (TASR) - Výstavba bytov na Slovensku sa bude aj počas druhej polovice tohto roka udržiavať skôr nižšie, obnova medziročného rastu je najpravdepodobnejšia až niekedy v lete budúceho roka. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank, v komentári k údajom o výstavbe bytov v druhom štvrťroku, ktoré v stredu zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Cenový vývoj je priaznivejší, ako tomu bolo napríklad pred rokom, čo by sa vzhľadom na oneskorenie realizačných procesov stavieb mohlo niekedy v štvrtom štvrťroku tohto roka postupne začať podpisovať pod zrýchlenie dynamiky dokončovania aj začatia bytovej výstavby," priblížil.



Poznamenal, že celkovo pokračuje bytová výstavba na Slovensku obdobím spomalenia. "Regionálne rozdiely dokončenosti a nových realizácií stavieb vychádzajú z cenového vývoja, ktorý je najdynamickejší smerom na východ, na druhej strane západ si udržuje vyššie priemerné ceny. Vývoj objemu kolaudácií stále podľa nášho názoru určuje časová náročnosť procesov, nie skutočnú dynamiku dokončenia stavieb," dodal Boháček.



ŠÚ SR v stredu informoval, že za apríl až jún sa skolaudovalo 4363 bytov, počty dokončených bytov sa tak oproti vlaňajšku prepadli o 16,3 %. Zároveň sa v 2. štvrťroku začalo stavať 4619 nových bytov, čo je takmer rovnaký počet, ako v rovnakom období minulého roka, no menej ako päťročný predpandemický priemer.