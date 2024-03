Analytik: Vývoj cien palív má počas motoristickej sezóny v rukách OPEC

Bratislava 8. marca (TASR) - Vývoj cien pohonných látok počas motoristickej sezóny má stále v rukách kartel OPEC - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu, ktorý sa bude snažiť udržať ceny ropy. To môže spôsobiť mierny nárast cien pohonných látok v lete. Uviedol to Marek Nemky, analytik finančných trhov spoločnosti XTB.



"V súčasnosti má však cenový vývoj počas motoristickej sezóny stále v rukách OPEC, ktorý sa však bude snažiť udržať ceny ropy nad hranicou 80 USD. To sa tak môže prejaviť do mierne vyšších cien pohonných hmôt počas motoristickej sezóny v lete," spresnil.



Čínsky dopyt po rope podľa neho zostáva silný, keďže Čína reportovala 5,1-percentný nárast importov ropy za prvé dva mesiace v roku. Taktiež dáta zobrazili oživenie zahraničného obchodu, pretože čínske dáta o zahraničnom obchode boli nad očakávania, čo len naďalej podporuje hypotézu o silnom svetovom dopyte.



Upozornil, že zásoby v USA naďalej rastú, avšak menej ako sa očakávalo. Rast zásob je taktiež spôsobený slabším výkonom rafinérií, ktoré čerpajú zo zásob ropných produktov z dôvodu rutinných údržieb. Dopyt po pohonných hmotách tak v USA zostáva naďalej silný.



Zdôraznil, že veľkoobchodné ceny naznačujú uvoľnenie situácie na trhu s európskou naftou, ktorej cena už od začiatku februára klesá.



"Podobný pokles sme videli aj v posledných dvoch týždňoch na maloobchodných cenách, avšak riziká ďalšieho rastu, hlavne z dôvodu útokov na lodné tankery a nižším importom nafty z Blízkeho východu, s nami ešte zostávajú. Dopyt po benzíne však ostáva relatívne silný a práve z tohto dôvodu vidíme aj nárast veľkoobchodných cien," dodal Nemky.



(1 EUR = 1,0895 USD)